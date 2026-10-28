Lãnh đạo Phần Lan, Na Uy điện đàm với Tổng thống Putin giữa nỗ lực thúc đẩy hòa đàm Ukraine

Tổng thống Nga Putin

Theo văn phòng lãnh đạo hai nước Bắc Âu, cuộc điện đàm được tiến hành sau cuộc gặp tại Oslo ngày 20-10 giữa ông Stubb, ông Store, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Nội dung thảo luận tập trung vào cuộc xung đột tại Ukraine và các cuộc đàm phán ba bên dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi trong tháng 11 tới.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết cuộc trao đổi là “thẳng thắn và thực chất”, đồng thời nhấn mạnh việc đối thoại trực tiếp là cần thiết để hướng tới chấm dứt chiến tranh.

Ông cho rằng kết quả của cuộc xung đột sẽ có tác động trực tiếp đến an ninh của Phần Lan cũng như toàn châu Âu.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cho biết, ông và Tổng thống Phần Lan đã nhấn mạnh với nhà lãnh đạo Nga sự cần thiết của việc giảm leo thang, đặc biệt là các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và hệ thống năng lượng của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó xác nhận hai nhà lãnh đạo Bắc Âu đã truyền đạt trực tiếp tới ông Putin yêu cầu giảm các cuộc tấn công nhằm vào lĩnh vực năng lượng và hạ tầng dân sự của Ukraine.

Động thái ngoại giao diễn ra cùng ngày Nga và Ukraine bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn cục bộ tại thị trấn Oleshky ở tỉnh Kherson.

Theo cả hai bên, lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo, chuyển hàng cứu trợ và sơ tán dân thường khỏi khu vực tiền tuyến.

Tuy nhiên, cuộc điện đàm cũng vấp phải một số phản ứng trái chiều. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen bày tỏ hoài nghi về việc tiếp xúc trực tiếp với Matxcơva trong khi xung đột vẫn tiếp diễn.

Giao tranh trên thực địa chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn. Giới chức Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga trong đêm 27-10 vào Kiev đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, đồng thời gây hư hại một số cơ sở y tế.

Theo The Independent