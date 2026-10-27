Lãnh đạo Phần Lan, Na Uy điện đàm với ông Putin về tình hình Ukraine

Thông tin trên được Văn phòng Tổng thống Phần Lan công bố chiều 27/10 giờ Việt Nam.

Văn phòng Tổng thống Phần Lan cho biết lãnh đạo hai nước tham gia cuộc điện đàm với tư cách đại diện cho Phần Lan và Na Uy, không phải đại diện cho toàn châu Âu. Ông Stubb và ông Store chủ động đề xuất cuộc điện đàm với Tổng thống Putin để thảo luận về tình hình Ukraine và việc duy trì ổn định tại khu vực biển Baltic và Bắc Cực.

Theo Văn phòng Tổng thống Phần Lan, ông Alexander Stubb nhận xét cuộc điện đàm diễn ra “thẳng thắn và đi vào thực chất”. Tổng thống Stubb khẳng định việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đòi hỏi phải duy trì đối thoại trực tiếp với Moscow.

Về phía Na Uy, theo thông báo của bộ phận báo chí Chính phủ Na Uy, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Jonas Gahr Store đã khẳng định tầm quan trọng của việc giảm leo thang xung đột Nga - Ukraine.

Theo thông báo được Bộ Ngoại giao Nga đăng tối 27/10, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra đánh giá về tình hình cuộc xung đột với Ukraine, đồng thời nhắc lại những nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột.

"Phía Nga khẳng định rằng việc đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài chỉ có thể thực hiện được khi các lợi ích hợp pháp của Nga được xem xét đầy đủ và vô điều kiện. Đồng thời, phía Nga cũng lưu ý đến chính sách đối đầu của các nước Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho rằng chính sách này đang khiến các hoạt động giao tranh kéo dài," thông báo của Bộ Ngoại giao Nga viết.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store (trái) và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: X/@jonasgahrstore (tài khoản X của Thủ tướng Na Uy)

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết, ông và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc trao đổi với ông Putin.

“Chúng tôi đã trao đổi về cuộc điện đàm trước đó với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phần Lan và Na Uy sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine cũng như những nỗ lực nhằm tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và lâu dài,” ông Alexander Stubb viết.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store cũng đưa ra tuyên bố tương tự trên mạng xã hội X và cho biết cuộc điện đàm với ông Volodymyr Zelensky diễn ra “tốt đẹp”.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine cảm ơn lãnh đạo Phần Lan và Na Uy đã chia sẻ chi tiết về cuộc điện đàm với ông Vladimir Putin, đồng thời tích cực ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình.

“Ông Alexander Stubb và ông Jonas Gahr Store đã nói rõ với nhà lãnh đạo Nga rằng cần có những bước đi thực chất nhằm giảm leo thang căng thẳng, đặc biệt liên quan đến hệ thống năng lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Hòa bình phải được thiết lập, căng thẳng cần phải được hạ nhiệt và Nga phải chấm dứt việc kéo dài xung đột,” ông Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X tối 27/10 giờ Việt Nam.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Phần Lan và Na Uy, với tư cách hai quốc gia có chung đường biên giới với Nga, đặc biệt quan tâm đến việc thiết lập các cơ chế bảo đảm an ninh vững chắc và đáng tin cậy.

“Chúng tôi đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp ba bên giữa các đoàn đại diện Ukraine, Mỹ và Nga, dự kiến diễn ra vào tháng 11. Chúng tôi cũng trao đổi về những hình thức hợp tác khác nhau với các đối tác châu Âu, có thể góp phần tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao, năng lực phòng thủ của Ukraine và an ninh chung của chúng ta,” ông Zelensky chia sẻ.