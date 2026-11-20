Tại buổi làm việc, lãnh đạo PTSC đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027 và tình hình triển khai chiến lược phát triển Tổng công ty. Trong bối cảnh thị trường năng lượng tiếp tục có nhiều biến động, PTSC vẫn duy trì hoạt động ổn định tại các lĩnh vực dịch vụ truyền thống, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động cơ khí chế tạo, tổng thầu công trình công nghiệp - năng lượng và thị trường quốc tế.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo PETROVIETNAM và PTSC.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 của PTSC tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Đặc biệt, công tác đầu tư có chuyển biến rõ rệt so với những năm trước, với nhiều danh mục được triển khai nhằm nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng cơ sở hạ tầng và chuẩn bị nguồn lực cho các dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với việc thực hiện các dự án hiện hữu, PTSC đang tập trung chuẩn bị năng lực tham gia những hợp đồng, dự án quốc tế quy mô lớn; tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng cảng, cơ sở chế tạo, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật. Tổng công ty cũng tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xúc tiến những dự án đầu tư dài hạn tại TP Hồ Chí Minh, phục vụ định hướng hình thành và phát triển năng lực công nghiệp - năng lượng.

Trên cơ sở báo cáo của PTSC, Thành viên HĐTV PETROVIETNAM Phạm Tuấn Anh và đại diện các ban chuyên môn PETROVIETNAM tập trung phân tích chất lượng tăng trưởng, cơ cấu doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực dịch vụ. Trong đó, đáng chú ý là sự chuyển dịch cơ cấu hoạt động khi cơ khí chế tạo, tổng thầu công trình công nghiệp - năng lượng ngày càng đóng góp lớn vào doanh thu, trong khi các dịch vụ truyền thống tiếp tục giữ vai trò quan trọng về lợi nhuận, đặt ra yêu cầu cân đối giữa hiệu quả kinh doanh trước mắt và đầu tư phát triển dài hạn.

Tổng Giám đốc PTSC Trần Hồ Bắc báo cáo tại buổi làm việc.

Về công tác đầu tư, đoàn công tác rà soát kết quả thực hiện năm 2026, kế hoạch năm 2027 và khả năng hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2026-2030. Nội dung làm việc tập trung làm rõ tiến độ các dự án, năng lực huy động vốn, cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, trao đổi về công tác quản trị tài chính, kiểm soát chi phí, dòng tiền, xử lý công nợ và những vướng mắc trong thanh quyết toán, quản lý tài sản, đặc biệt tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.

Các nội dung về triển khai chiến lược phát triển, nâng cao năng lực tổng thầu, mở rộng thị trường quốc tế, phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng được rà soát. Bên cạnh đó, hai bên trao đổi về hoàn thiện hệ thống quy chế, phân cấp, ủy quyền, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của PTSC trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phạm Tuấn Anh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả PTSC đạt được trong năm 2026, đặc biệt là nỗ lực duy trì tăng trưởng, bảo toàn và phát triển vốn, thúc đẩy đầu tư, mở rộng thị trường quốc tế. Công tác quy hoạch, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được ghi nhận là một điểm sáng, nhất là phương pháp đánh giá, điều động, bổ nhiệm cán bộ dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và những tiêu chí cụ thể.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm hài hòa giữa mở rộng quy mô, hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững, đồng thời nâng cao năng lực công nghiệp - năng lượng, đáp ứng chiến lược phát triển của PETROVIETNAM.

Ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm hài hòa giữa mở rộng quy mô, hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

Trong đó, PTSC cần đánh giá sâu hơn sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu, lợi nhuận giữa các lĩnh vực, xác định rõ vai trò của dịch vụ truyền thống và cơ khí chế tạo, tổng thầu trong chiến lược phát triển. Việc duy trì nguồn lợi nhuận từ các hoạt động hiện hữu cần gắn với đầu tư hình thành năng lực mới, phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ và dịch vụ kỹ thuật, phục vụ yêu cầu xây dựng hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng của Tập đoàn.

Đầu tư được xác định là một trong những động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng. Trên cơ sở kết quả năm 2026, lãnh đạo Tập đoàn đề nghị PTSC rà soát kế hoạch đầu tư năm 2027, xác định rõ các nhiệm vụ trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; tập trung đẩy nhanh thủ tục đối với những dự án hạ tầng, cơ sở chế tạo có tính chất đột phá chiến lược, tạo nền tảng nâng cao năng lực sản xuất trong những năm tiếp theo.

Cùng với đó, việc chuẩn bị nguồn nhân lực, công nghệ, cơ sở vật chất và năng lực quản trị cần được triển khai từ sớm để PTSC có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các dự án công nghiệp - năng lượng quy mô lớn, kể cả những lĩnh vực mới như điện hạt nhân.

Đối với hoạt động quốc tế, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo thông lệ quốc tế, nâng cao năng lực quản lý hợp đồng, kiểm soát rủi ro và nghiên cứu phương pháp quản trị khủng hoảng trước những biến động của thị trường. Các cơ chế, quy chế nội bộ cần được rà soát để phù hợp với đặc thù hoạt động quốc tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong triển khai dự án.

Đặc biệt, ông Phạm Tuấn Anh yêu cầu PTSC cụ thể hóa chiến lược phát triển đã được phê duyệt thành kế hoạch thực thi tổng thể, xác định rõ nội dung công việc, lộ trình triển khai, đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm, gắn với cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả. Đây là cơ sở để chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành chương trình hành động và kết quả cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển.

Tổng kết buổi làm việc, lãnh đạo PETROVIETNAM đề nghị tập thể lãnh đạo PTSC tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ năm 2026, đồng thời phối hợp với các ban chuyên môn PETROVIETNAM rà soát, hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2027, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung và chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới./.