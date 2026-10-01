Lãnh đạo P. An Hải động viên lực lượng làm tốt công tác PCCC, CNCH

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, ông Hoàng Công Thanh gửi lời chúc sức khỏe đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường. Đồng thời, ghi nhận những kết quả lực lượng Công an phường đạt được trong thời gian qua, trong đó có công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Lãnh đạo P. An Hải trao tặng hoa chúc mừng lực lượng CAP.

Chủ tịch UBND phường An Hải đề nghị Công an phường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, cần tiếp tục chú trọng công tác phòng ngừa, chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.

Đặc biệt, việc nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong cộng đồng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh cháy, nổ và thiệt hại khi sự cố xảy ra. Qua đó, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự và an toàn trên địa bàn phường.

Dịp này, lãnh đạo phường An Hải gửi lời chúc mừng đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường nhân Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, động viên lực lượng tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.