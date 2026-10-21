Lãnh đạo Nhật Bản, Philippines điện đàm trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm ngày 20/10, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Philippines, nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN, trong công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra tại Manila từ ngày 16 đến 18/11.

“Trong bối cảnh tình hình bất ổn tại Trung Đông kéo dài, chúng tôi khẳng định sẽ tăng cường phối hợp nhằm nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng, bao gồm cả hợp tác trong khuôn khổ Cộng đồng Phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC),” Thủ tướng Nhật Bản viết trên mạng xã hội X.

AZEC là sáng kiến do Nhật Bản dẫn dắt, nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải carbon, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực.

Theo Thủ tướng Sanae Takaichi, quan hệ Nhật Bản - Philippines đã đạt được những bước tiến trên nhiều lĩnh vực kể từ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hồi tháng 5.

“Vì hòa bình và ổn định của khu vực, Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Philippines trong thời gian tới,” bà Takaichi khẳng định.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 20/10. Ảnh: Facebook/@Bongbong Marcos (tài khoản Facebook của ông Marcos)

Về phần mình, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đánh giá cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi diễn ra hiệu quả, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương.

“Tôi đã có cuộc trao đổi hiệu quả với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra vào tháng 11 tới,” Tổng thống Marcos chia sẻ trên mạng xã hội Facebook sau cuộc điện đàm.

Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Philippines, tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, nơi lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác đối thoại dự kiến trao đổi về những vấn đề của khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Philippines, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phát huy quan hệ đối tác hiện có. “Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát huy quan hệ đối tác vững mạnh giữa hai nước, hướng tới một khu vực hòa bình, an ninh và thịnh vượng hơn,” ông Marcos khẳng định.

Trước đó, Tổng thống Marcos và Thủ tướng Takaichi đã hội đàm ngày 28/5 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của nhà lãnh đạo Philippines. Nhân dịp này, hai nước đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 dự kiến diễn ra tại Manila, Philippines, từ ngày 16 đến 18/11/2026, với sự tham dự của lãnh đạo các nước Đông Nam Á và nhiều đối tác quốc tế. Theo Inquirer, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ASEAN đẩy mạnh hợp tác khu vực để ứng phó với những biến động kinh tế, địa chính trị và thách thức an ninh. Trong khuôn khổ hội nghị, các nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận các vấn đề an ninh khu vực, hội nhập kinh tế, tăng cường kết nối và mở rộng hợp tác với các đối tác. Trong khuôn khổ chuỗi hội nghị cấp cao, ASEAN cũng tổ chức các hội nghị với đối tác đối thoại, trong đó có Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 và Hội nghị Cấp cao Đông Á. Cơ chế ASEAN+3 gồm 11 nước thành viên ASEAN cùng ba đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hội nghị Cấp cao Đông Á có sự tham dự của 11 nước thành viên ASEAN và tám đối tác, gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.