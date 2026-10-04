Lãnh đạo nhà tù Mỹ từ chức sau vụ tử tù bị tiêm thuốc độc hai lần không chết

Nữ tử tù Christa Pike đang trong tình trạng hôn mê sau hai lần tiêm thuốc không chết. Ảnh: Sở Cải huấn Tennessee

Trong văn bản gửi tòa án ngày 2/10, các luật sư của Pike cho biết vụ thi hành án ngày 30/9 đã khiến bà bất tỉnh, phải đặt ống nội khí quản và sử dụng máy thở.

Đây là vụ thi hành án tử hình bất thành thứ hai tại Tennessee trong năm nay, khiến Thống đốc bang Bill Lee ra lệnh tạm dừng các nỗ lực thi hành án tử hình trong thời gian còn lại của năm 2026.

Thống đốc Lee ngày 3/10 thông báo ông Frank Strada đã từ chức Giám đốc Sở Cải huấn và sẽ rời vị trí trong tháng này. Ông cũng chỉ đạo tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về vụ việc xảy ra tại Nhà tù An ninh Tối đa Riverbend ở Nashville, thủ phủ bang Tennessee.

Trong một tuyên bố riêng, ông Strada cho biết mặc dù tin rằng các nhân viên của Sở Cải huấn đã tuân thủ đúng quy trình, nhưng việc từ chức “là vì lợi ích tốt nhất của người dân Tennessee trong khi cuộc đánh giá độc lập đang được tiến hành”.

Văn phòng Thống đốc cho biết người thay thế tạm thời ông Strada sẽ được công bố sau. Thống đốc Lee đánh giá ông Strada đã làm việc với sự chính trực và trân trọng quyết định đặt lợi ích của người dân Tennessee lên hàng đầu trong thời điểm khó khăn.

Các luật sư của Pike cáo buộc quan chức Sở Cải huấn đã phớt lờ những cảnh báo trước đó từ bác sĩ của bà. Theo các luật sư, tình trạng tĩnh mạch nhỏ và chứng tăng tiểu cầu, một dạng rối loạn máu, khiến việc đặt đường truyền tĩnh mạch cho Pike đặc biệt khó khăn.

Pike, 50 tuổi, bị kết án về tội giết người cấp độ một cách đây 3 thập kỷ vì vai trò trong vụ tra tấn và sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, năm 1995, khi Pike mới 18 tuổi.

Các luật sư của Pike ngày 3/10 cho biết các bác sĩ đang nỗ lực cứu sống nữ tử tù này và loại bỏ thuốc pentobarbital khỏi cơ thể.

Theo Cơ quan Quản lý Thực thi Dược phẩm Mỹ (DEA), pentobarbital là chất được kiểm soát thuộc Nhóm II (Schedule II), có tác động đến hệ thần kinh trung ương, hệ hô hấp và tim mạch, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và vận động.

Theo Trung tâm Điều trị Laguna, sử dụng quá liều pentobarbital có thể gây hôn mê và tử vong do thuốc ức chế các vùng não kiểm soát nhịp thở và nhịp tim. Những trường hợp sống sót sau khi dùng quá liều có thể bị tổn thương não nghiêm trọng.

Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình, pentobarbital cũng là một trong những loại thuốc được sử dụng trong các vụ thi hành án tử hình hợp pháp tại Mỹ.