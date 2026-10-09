Lãnh đạo nhà trường thăm hỏi, động viên tinh thần nữ sinh bị bạn gây thương tích

Lãnh đạo nhà trường thăm hỏi, động viên em L. sau vụ việc. (Ảnh: Thế Hùng)

Ngày 9/10, trao đổi với Báo GD&TĐ, ông N.H., bố của nữ sinh N.T.D.L. (SN 2012), cho biết, sáng ngày 8/10, ông Trần Đình Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đức Cảnh (xã Ea Tul, Đắk Lắk), cùng ông Lê Chí Khai, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải (xã Cư M’gar), đã đến Bệnh viện Thiện Hạnh thăm hỏi, động viên L..

Qua đó, ông H. bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, sát sao của lãnh đạo hai trường. “Đây là sự việc không ai mong muốn, việc bây giờ là mong con sớm bình phục”, ông H. nói.

Em L. là học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đức Cảnh, phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau vụ việc xảy ra chiều 7/10.

Theo báo cáo của Trường THPT Trần Quang Khải, học sinh liên quan đến vụ việc là em N.T.T.V. (SN 2010, lớp 11). Thông tin ban đầu cho thấy, do có mâu thuẫn từ trước, V. và L. nhắn tin, gọi điện cãi vã rồi hẹn gặp để giải quyết.

Khoảng 15h ngày 7/10, tại khu vực nghĩa địa Ea Tar, thuộc thôn Thái Bình, xã Ea Tul, 2 học sinh gặp nhau và xảy ra sự việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhận định về vụ việc, ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, khẳng định quan điểm của Sở là kiên quyết không dung thứ cho hành vi bạo lực học đường; đồng thời xử lý khách quan, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh. Sở yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, không né tránh trách nhiệm, không để vụ việc kéo dài. Đặc biệt, việc hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng phải chú trọng cả sức khỏe, tâm lý và sự an toàn; bảo mật thông tin, tránh gây thêm tổn thương, tạo điều kiện để các em tiếp tục học tập mà không bị kỳ thị, cô lập hoặc trả đũa. “Phòng chống bạo lực học đường không thể chỉ dừng ở việc xử lý sau khi sự việc xảy ra. Điều quan trọng hơn là xây dựng được cơ chế để phát hiện sớm những mâu thuẫn, can thiệp kịp thời và giúp học sinh biết tôn trọng, bảo vệ lẫn nhau”, ông Quang nhấn mạnh.