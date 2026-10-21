Lãnh đạo, người dân cùng ra đồng diệt chuột

Những ngày qua, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng của xã Xuân Lâm (Nghệ An) đã đồng loạt xuống đồng diệt chuột. Đây là hoạt động nhằm bảo vệ cây trồng vụ Đông năm 2026, hạn chế thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Nguyễn Cao Thanh - Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm, vụ Đông năm nay, địa phương phấn đấu gieo trồng 736ha ngô; 55ha rau, đậu các loại; 50ha bí xanh, bí đỏ và 15ha khoai lang. Đây là những cây trồng có tiềm năng mang lại giá trị kinh tế cho người dân địa phương.

Đông đảo người dân gồm nhiều lực lượng của xã Xuân Lâm đã đồng loạt xuống đồng diệt chuột. Ảnh: Kim Long

Tuy nhiên, tình trạng chuột đồng phá hoại đang trở thành nguy cơ lớn, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng và năng suất mùa vụ. Trước thực tế đó, xã đã phát động phong trào diệt chuột tới người dân để bảo vệ diện tích sản xuất.

Hoạt động được triển khai từ đầu tháng 10, tập trung cao điểm vào thời gian trước và sau khi xuống giống các loại cây trồng vụ đông. Hình ảnh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cùng các lực lượng tại địa phương trực tiếp xuống đồng, đào hang, bắt chuột với bà con nông dân tại xã Xuân Lâm đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Dù thời tiết nắng nóng, nhiều người dân vẫn tích cực bắt chuột để bảo vệ mùa màng. Ảnh: Kim Long

Hành động này không chỉ thể hiện tinh thần đồng hành với người dân trong lao động sản xuất mà còn góp phần củng cố niềm tin, lan tỏa tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Theo kế hoạch, người dân được hướng dẫn cày lật đất sớm, phát quang bờ bụi, thu dọn rơm rạ và cỏ dại sau thu hoạch nhằm phá vỡ nơi trú ẩn, sinh sản của chuột.

Lãnh đạo xã Xuân Lâm ra đồng bắt chuột cùng người dân. Ảnh: Xuân Lâm

Bên cạnh đó, địa phương khuyến khích duy trì các biện pháp thủ công như đào bắt, đặt bẫy và tổ chức bắt chuột sau khi cày lật đất. Đối với các biện pháp sử dụng thuốc diệt chuột, địa phương hướng dẫn người dân lựa chọn sản phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng, tuân thủ quy định về an toàn, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường và các sinh vật có ích.

Chuột sau khi kiểm đếm đã được bàn giao cho các hợp tác xã tiêu hủy, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ảnh: Kim Long

Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp không chỉ góp phần hạn chế thiệt hại do chuột gây ra mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ mùa màng, giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng phương thức sản xuất nông nghiệp an toàn.

Ước tính, các địa phương trong xã đã bắt, tiêu diệt hàng tạ chuột đồng. Số chuột sau khi kiểm đếm đã được bàn giao cho các hợp tác xã tiêu hủy, đảm bảo vệ sinh môi trường.