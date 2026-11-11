Lãnh đạo ngành văn hóa Bắc Ninh đánh giá cao phim 'Chị chị em em 3'

Tại buổi chiếu phim đặc biệt tri ân khán giả Bắc Ninh, ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh, bày tỏ ấn tượng với những cảnh quay sử dụng bối cảnh của địa phương. Ông đồng thời chúc mừng đoàn làm phim khi tác phẩm nhận được sự đón nhận tích cực và đạt doanh thu tốt.

"Thông qua hình ảnh nội dung của bộ phim, hình ảnh các di sản, di tích danh lam thắng cảnh của thành phố Bắc Ninh đã được quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đây là một thành công", ông Đỗ Tuấn Khoa nhận xét.

Ông Đỗ Tuấn Khoa - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL TP Bắc Ninh.

Sự ghi nhận này là điểm nhấn trong buổi gặp gỡ, tri ân khán giả Bắc Ninh của ê kíp "Chị chị em em 3", sau khi bộ phim vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng và tiếp tục hành trình giao lưu với người hâm mộ tại các tỉnh, thành phía Bắc.

Đưa cảnh sắc và văn hóa Bắc Ninh lên phim

Lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, "Chị chị em em 3" khai thác những câu chuyện đa chiều, phức tạp về tình yêu và khát vọng hạnh phúc cá nhân của người phụ nữ. Đáng chú ý, toàn bộ bối cảnh phim được thực hiện tại Bắc Ninh, với nhiều địa danh, di tích và không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất quan họ.

Trong phim, khán giả có thể bắt gặp chùa Bổ Đà – nơi đoàn phim tổ chức lễ khai máy và cũng là một trong những bối cảnh chính; Thành cổ Bắc Ninh; làng nghề Đồng Kỵ, làng nghề Đình Bảng; làng cổ Hiên Vân; đền làng Phù Lưu; bến nước sông Cầu; Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Cây cô đơn.

Sáng 9/11, nhà sản xuất Will Vũ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, NSND Lê Khanh và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã đến dâng hương tại chùa Bổ Đà, trở lại địa điểm gắn với những ngày đầu thực hiện bộ phim.

Ông Đỗ Tuấn Khoa - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL TP Bắc Ninh xuất hiện tại buổi chiếu phim tri ân khán giả tại Bắc Ninh.

Chia sẻ tại buổi chiếu đặc biệt, nhà sản xuất Will Vũ xúc động khi có dịp trở lại bối cảnh chính của tác phẩm và gặp gỡ khán giả địa phương. Anh cho biết, trong quá trình sản xuất, đoàn phim đã nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo và người dân Bắc Ninh, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành, giúp đỡ ê kíp.

Lời ca quan họ trong buổi chiếu tri ân

Không chỉ mang những hình ảnh của Bắc Ninh lên màn ảnh, buổi chiếu phim còn trở thành dịp để đoàn làm phim trực tiếp cảm nhận tình cảm của người dân địa phương. Một khán giả trẻ bất ngờ thể hiện làn điệu quan họ, gợi không khí giao duyên bên bờ sông Cầu từng được tái hiện trong phim.

Đáp lại tình cảm ấy, NSND Lê Khanh hát đối một làn điệu quan họ trong sự cổ vũ của khán giả. Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cũng góp vui bằng ca khúc "Bắc Bling", tác phẩm âm nhạc được đông đảo khán giả yêu mến.

Sau buổi chiếu tại Bắc Ninh, ê kíp tiếp tục hành trình cinetour tại Hà Nội vào tối 10/11, với sự tham gia của nhà sản xuất Will Vũ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, NSND Lê Khanh cùng các diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh và diễn viên khách mời Tô Diệp Hà.

Hình ảnh ê kíp phim giao lưu với khán giả tại Bắc Ninh.

Tại các buổi giao lưu, diễn viên thực hiện những yêu cầu diễn lại cảnh phim và trả lời câu hỏi của khán giả. Một trong những chủ đề được quan tâm là lý do nhân vật Văn Tài trở thành đối tượng tình cảm của ba người phụ nữ trong phim. Ninh Dương Lan Ngọc cho biết nhân vật Liễu yêu Tài bởi cảm giác tin tưởng mà người đàn ông này mang lại; trong khi Kỳ Duyên lý giải nhân vật Mầu dành cho Tài tình yêu mãnh liệt vì đó là người đàn ông duy nhất cô được tiếp xúc trong cuộc đời.

Với câu chuyện tình yêu nhiều chiều cùng những bối cảnh văn hóa, di sản của Bắc Ninh, "Chị chị em em 3" tiếp tục hành trình gặp gỡ khán giả trên cả nước. Bộ phim hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.