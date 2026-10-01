Lãnh đạo Nga, Triều Tiên gửi điện chúc mừng Quốc khánh Trung Quốc

“Dưới sự lãnh đạo của Ngài, Trung Quốc đang đạt được những thành tựu ấn tượng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, đồng thời có những đóng góp quan trọng vào việc giải quyết các vấn đề then chốt của khu vực và toàn cầu. Tôi chân thành chúc Ngài dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái thành công; chúc nhân dân Trung Quốc hữu nghị hạnh phúc và thịnh vượng,” Tổng thống Nga Vladimir Putin viết trong điện mừng được Điện Kremlin đăng ngày 1/10.

Theo ông Putin, quan hệ Nga - Trung Quốc đã đạt tới mức cao chưa từng có.

“Nga – Trung Quốc đang nhất quán thúc đẩy các dự án hợp tác lớn trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phối hợp hành động trong các vấn đề quốc tế nhằm xây dựng một trật tự thế giới công bằng hơn và đa cực hơn,” ông Vladimir Putin viết.

Người đứng đầu Điện Kremlin bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến vào tháng 11 tới sẽ đạt kết quả tích cực và góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược Nga - Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 2026 diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) từ ngày 18 đến 19/11. Diễn đàn năm nay có chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng” (Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together), tập trung vào ba ưu tiên gồm cởi mở, đổi mới và hợp tác.

Đây sẽ là lần thứ ba Trung Quốc đăng cai sự kiện này, sau Thượng Hải năm 2001 và Bắc Kinh năm 2014.

Cùng ngày, theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng gửi điện mừng tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong thông điệp, ông Kim Jong Un đánh giá cao những thành tựu mà Trung Quốc đạt được về kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, đồng thời bày tỏ tin tưởng Bắc Kinh sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu phát triển dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình.

Ông Kim cũng khẳng định quan hệ Triều Tiên - Trung Quốc có nền tảng lịch sử sâu sắc, được vun đắp qua nhiều thập kỷ và không bị lay chuyển trước những biến động quốc tế. Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, hai bên đã tăng cường trao đổi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực và kỷ niệm 65 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Triều Tiên - Trung Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng mong muốn cùng Bắc Kinh đưa quan hệ song phương lên tầm chiến lược mới, bảo vệ lợi ích chung của hai nước, duy trì hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân hai nước.

Kết thúc thông điệp, ông Kim Jong Un chúc ông Tập Cận Bình dồi dào sức khỏe và tiếp tục thành công trong công cuộc phát triển Trung Quốc.