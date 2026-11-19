Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong gần 1 giờ. Đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư-kinh tế với nước ngoài kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết trong cuộc gặp, hai bên đã cam kết tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cuộc đối thoại này có ý nghĩa then chốt. Trong khi đó, ông Yury Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga, nhận định cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump diễn ra tốt đẹp, hai bên đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và trao đổi một số vấn đề liên quan đến quan hệ song phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN phát

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp với người đồng cấp Nga là nhằm mục đích mở đường cho cuộc hội đàm ba bên với Trung Quốc. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ kể từ cuộc hội đàm tại Alaska (Mỹ) hồi tháng 8-2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tổng thống Trump cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo ông Tập Cận Bình, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang duy trì “ổn định và được cải thiện”, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần ổn định cho thế giới. Nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Tổng thống Mỹ. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump nhấn mạnh nước này và Trung Quốc đều mong muốn góp phần chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trước đó, ngày 18-11, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin cũng đã tiến hành hội đàm, trong đó tập trung thúc đẩy hợp tác toàn diện và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực.