Lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc có thể lần đầu gặp ba bên tại APEC

“Hôm nay, tại Cung điện Konstantinovsky ở St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff. Như thường lệ, cuộc gặp hôm nay diễn ra một cách sâu rộng và thẳng thắn, kéo dài gần ba giờ đồng hồ,” Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov viết trong thông báo đăng trên trang chủ Điện Kremlin ngày 21/10 giờ địa phương.

Ông Ushakov cho biết đây là lần tiếp xúc thứ chín giữa Tổng thống Putin và các đại diện Mỹ. “Những cuộc tiếp xúc này là sự bổ sung hữu ích cho các cuộc điện đàm thường xuyên giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ,” ông chia sẻ.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/10. Ảnh: Điện Kremlin

Lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc có thể gặp ba bên tại APEC

Về nội dung cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết hai bên đã thảo luận khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ bên lề Hội nghị Cấp cao APEC, dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 18 đến 19/11.

“Ý tưởng này không bị bất kỳ bên nào bác bỏ, dù là Moscow, Washington hay Bắc Kinh. Những người bạn Trung Quốc của chúng tôi, với tư cách nước chủ nhà Hội nghị Cấp cao APEC, sẽ tiến hành, hay chính xác hơn là đã bắt đầu, công tác chuẩn bị cho cuộc gặp này,” ông Yury Ushakov viết.

“Nếu các điều kiện thuận lợi, những người bạn Trung Quốc của chúng tôi chắc chắn sẽ đưa cuộc gặp vào chương trình các hoạt động tại Thâm Quyến. Về nội dung của cuộc đàm phán ba bên có thể diễn ra, phía Nga đã đưa ra một số ý kiến mang tính thực tiễn,” Trợ lý Tổng thống Nga chia sẻ thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Tình hình xung đột Nga – Ukraine

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, trước khi gặp Tổng thống Putin, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đàm phán tại Oslo (Na Uy) với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng đại diện một số nước châu Âu, NATO và Ủy ban châu Âu.

“Ông Steve Witkoff đã thông báo cho Tổng thống Vladimir Putin về nội dung chính của các cuộc đàm phán tại Oslo, đưa ra những nhận xét liên quan, đồng thời đề cập một số cách tiếp cận mới và những điểm mới trong lập trường của các nước châu Âu và Kiev. Tuy nhiên, những nội dung đó không có nhiều yếu tố thực sự hữu ích đối với việc giải quyết cuộc xung đột,” ông Yury Ushakov viết.

Về khả năng nối lại đàm phán ba bên Nga – Mỹ – Ukraine, ông Ushakov cho biết về nguyên tắc, Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 19/11, với trọng tâm là xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

“Như đã biết, kế hoạch nối lại các cuộc đàm phán ngay sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã bị chính quyền Ukraine phá vỡ khi tiến hành các cuộc tấn công với quy mô đặc biệt lớn vào ngày bỏ phiếu chính thức, nhằm vào Moscow, các thành phố khác, những địa điểm bỏ phiếu và trực tiếp vào các nhân viên ủy ban bầu cử, khiến một số người thiệt mạng,” ông Yury Ushakov chia sẻ.

“Tình hình này đã được phân tích lại, bao gồm cả việc xem xét những tín hiệu nhận được từ phía Mỹ,” Trợ lý Tổng thống Nga cho biết thêm.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Thỏa thuận dầu diesel Nga – Mỹ

“Một phần đáng kể của cuộc trao đổi được dành cho những vấn đề liên quan đến việc triển khai các thỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga cho thị trường Mỹ và thị trường thế giới, vốn đã được Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump nhất trí trong cuộc điện đàm ngày 9/10,” Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov chia sẻ.

Theo ông Ushakov, sau khi chính quyền Mỹ dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga, công tác triển khai thực tế đã bắt đầu. Hai bên đều khẳng định rằng thỏa thuận này không chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ hay Nga mà còn góp phần ổn định cung và cầu trên thị trường nhiên liệu toàn cầu.

Trước đó, trong phát biểu mở đầu cuộc gặp, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng xác nhận Nga đang chuẩn bị các chuyến hàng, với nhiều tàu chở dầu đang được bố trí ngay lúc này. “Tàu chở dầu đầu tiên sẽ khởi hành trong hai đến ba ngày tới, mang theo 40.000 tấn, và các tàu tiếp theo sẽ lần lượt lên đường,” ông Putin thông báo.

Tùng Dương