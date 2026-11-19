Lãnh đạo Nga, Mỹ trao đổi ngắn trước thềm thượng đỉnh ba bên
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/11 đã có cuộc trao đổi ngắn bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục các cuộc tiếp xúc trong ngày hôm nay, trước cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lanh-dao-nga-my-trao-doi-ngan-truoc-them-thuong-dinh-ba-ben-24626111911301602.htm