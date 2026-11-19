Trong cuộc gặp song phương tại Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi ghé sát thì thầm với Tổng thống Nga Vladimir Putin lúc hai nhà lãnh đạo bắt tay. Một video khác do Nhà Trắng đăng tải ghi lại khoảnh khắc ông Trump chỉ về phía ông Putin và gọi ông là bạn.