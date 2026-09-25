Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc bàn về thương mại, AI trong cuộc hội đàm kín

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ngày 24/9 giờ địa phương. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo thông báo được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng vào sáng 25/9 giờ Việt Nam, trong cuộc hội đàm kín kéo dài hơn một tiếng, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng việc lãnh đạo hai nước thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau trong chưa đầy nửa năm là điều chưa từng có trong lịch sử quan hệ Trung Quốc - Mỹ.

Theo ông Tập, ông và Tổng thống Donald Trump đã duy trì liên lạc thông qua nhiều hình thức khác nhau, đồng thời “cùng nhau chèo lái con tàu quan hệ Trung - Mỹ”.

Chủ tịch Trung Quốc cho biết trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump hồi tháng 5, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí xây dựng mối quan hệ Trung - Mỹ “ổn định chiến lược mang tính xây dựng”. Định hướng mới này phản ánh thực tế của quan hệ Trung - Mỹ, thể hiện những kỳ vọng đối với tương lai và là một bước đi quan trọng hướng tới việc tìm ra phương thức đúng đắn để hai nước chung sống với nhau.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, hai bên cần biến định hướng này thành hành động, nỗ lực đưa quan hệ hai nước phát triển theo hướng lấy hợp tác làm chủ đạo, duy trì cạnh tranh trong giới hạn phù hợp, kiểm soát bất đồng và hướng tới hòa bình, qua đó vạch ra con đường đúng đắn để hai nước lớn chung sống với nhau.

Ông Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ có đầy đủ điều kiện để đạt được lợi ích chung và kết quả cùng thắng trong hợp tác thực chất; hỗ trợ nhau thành công thông qua cạnh tranh lành mạnh; xử lý thỏa đáng những khác biệt trong quá trình tìm kiếm thêm những điểm đồng; và xây dựng hòa bình thông qua tăng cường lòng tin lẫn nhau.

Thông qua hợp tác, người dân hai nước cũng như người dân các nước trên thế giới đều có thể hưởng lợi từ một mối quan hệ Trung - Mỹ “ổn định chiến lược mang tính xây dựng”.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên đã tiến hành một vòng tham vấn mới và đạt được một thỏa thuận mới. Theo ông, đây là tin tốt đối với giới doanh nghiệp, người dân hai nước và kinh tế toàn cầu.

“Hợp tác là con đường hai chiều. Để duy trì ổn định quan hệ kinh tế và thương mại, danh sách các lĩnh vực hợp tác cần được kéo dài, trong khi danh sách các vấn đề cần được rút ngắn. Chỉ cần hai bên hành động trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, thì luôn có thể tìm ra con đường giải quyết những khác biệt,” Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh và Washington đều có năng lực mạnh về trí tuệ nhân tạo (AI). Hai nước có thể cạnh tranh, nhưng có nhiều dư địa hơn cho hợp tác.

Hai bên có thể tiếp tục đối thoại về AI, trao đổi quan điểm về những rủi ro và lợi ích của công nghệ này, đồng thời cùng ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích và lạm dụng AI. Theo ông Tập Cận Bình, AI cần được đặt dưới sự kiểm soát của con người. Hai bên cần kiên trì cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, phát triển AI theo hướng tích cực và vì những mục đích tốt đẹp, để AI phục vụ sự tiến bộ của nhân loại.

Từ trái sang phải: Phu nhân Bành Lệ Viện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân Melania Trump. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 23 đến 25/9 là “một chuyến thăm tuyệt vời”. Người đứng đầu Nhà Trắng khẳng định Mỹ và Trung Quốc đều là những quốc gia vĩ đại, ông và Chủ tịch Tập cũng là những người bạn tốt và duy trì trao đổi sâu sắc, chặt chẽ.

Theo Tổng thống Trump, dưới sự lãnh đạo của hai ông, quan hệ Mỹ - Trung “chắc chắn sẽ thành công”. Vòng tham vấn mới giữa các nhóm kinh tế và thương mại của hai nước đã đạt được những kết quả mới. Hai bên cần tiếp tục đối thoại và đạt được một thỏa thuận tốt hơn nữa.

Về vấn đề trí tuệ nhân tạo, ông Donald Trump cho rằng AI liên quan đến tương lai của nhân loại. Mỹ và Trung Quốc cần duy trì đối thoại và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có tình hình Trung Đông, cuộc xung đột Nga - Ukraine và tình hình tại bán đảo Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí ủng hộ lẫn nhau trong việc tổ chức Hội nghị APEC 2026 tại Trung Quốc vào tháng 11 tới và Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2026 tại Mỹ vào tháng 12.

Trước đó, vào ngày 23/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc gia hạn thêm hai tháng với thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng mà hai bên đã đạt được năm ngoái tại Busan (Hàn Quốc). “Chúng tôi thống nhất gia hạn Thỏa thuận Busan. Thỏa thuận giảm căng thẳng kinh tế này dự kiến hết hiệu lực ngày 10/11, giờ sẽ kéo dài đến ngày 10/1. Việc này sẽ cho hai bên thêm thời gian để đánh giá có thể làm những gì trên phương diện kinh tế,” Fox News dẫn chia sẻ của Bộ trưởng Scott Bessent.

Tùng Dương