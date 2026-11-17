Hàng hóa được xếp tại cảng ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ký tuyên bố chung về thỏa thuận thương mại đối ứng, trong đó đề cập các cam kết thúc đẩy trao đổi hàng hóa giữa hai nước.

Nội dung tuyên bố chung được đăng trên trang web của Nhà Trắng. Tổng thống Trump đánh giá đây là một "thắng lợi cho cả hai quốc gia" trong tiến trình đàm phán thương mại song phương.

Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Manila (Philippines), Tổng thống Trump tuyên bố hai nước sẽ tăng cường trao đổi thương mại.

Ông cho biết Thái Lan cam kết xóa bỏ toàn bộ thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ, đồng thời dỡ bỏ đáng kể các rào cản phi thuế quan đối với một số mặt hàng của Mỹ gồm ôtô, thiết bị y tế, dược phẩm, ethanol và gia cầm.

Ngoài ra, Thái Lan cũng sẽ mua thêm các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ với trị giá ước tính 2,6 tỷ USD. Ông Trump nhấn mạnh đây là "thắng lợi tuyệt vời cho cả hai quốc gia".

Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết các nhà đàm phán hai nước đã đạt được những kết quả quan trọng trong quá trình thảo luận về thỏa thuận thương mại song phương. Ông bày tỏ tin tưởng văn kiện này sẽ sớm được hoàn tất để hai bên tiến hành ký kết.

Thỏa thuận khung về thương mại giữa hai nước được công bố cách đây hơn một năm, đúng vào ngày Tổng thống Trump thông báo về lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và nước láng giềng Campuchia, sau các cuộc đụng độ đẫm máu tại khu vực biên giới.

Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan. Theo số liệu của Mỹ, quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận thặng dư thương mại 71,7 tỷ USD trong năm ngoái.

Tháng 7 vừa qua, Mỹ áp thuế 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan, một trong hàng chục quốc gia bị đưa vào diện điều tra liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức.

Trong tuần này, Thái Lan cũng nằm trong danh sách các quốc gia phải tuân thủ quy định mới của Mỹ về cấp phép xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến./.