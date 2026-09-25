Lãnh đạo Mỹ-Trung thảo luận gì về trí tuệ nhân tạo?

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc hội đàm tại Washington, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng lớn của công nghệ này trên toàn cầu.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hai nước cạnh tranh vị thế dẫn đầu về AI, đồng thời đàm phán về chip tiên tiến và các nguyên liệu quan trọng, vốn trở thành những vấn đề then chốt trong tranh chấp thương mại giữa hai bên năm ngoái.

Đón ông Tập tại Nhà Trắng trong chuyến thăm cấp nhà nước, ông Trump cho biết hai bên thảo luận về an ninh, công nghệ và “siêu trí tuệ” - thuật ngữ mới ông dùng để nói về AI. “Những quyết định chúng ta đưa ra hôm nay trong các lĩnh vực này có thể thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong nhiều thập niên tới”, Tổng thống Mỹ nói.

Ông Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Mỹ “mang trên vai trách nhiệm lịch sử trong việc thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của nhân loại”. “Trung Quốc và Mỹ đều là những quốc gia dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo; cả hai đều có năng lực và trách nhiệm phát triển, quản lý AI vì mục đích tốt đẹp, đồng thời bảo đảm sự phát triển của AI luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người và phục vụ lợi ích của người dân”, Chủ tịch Trung Quốc nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo ông Tập Cận Bình, Bắc Kinh và Washington có thể cùng hưởng lợi từ hợp tác và đều chịu thiệt nếu đối đầu. Ông nhấn mạnh cạnh tranh giữa hai nước nên là một “cuộc đua”, thay vì một cuộc đối đầu “mà trong đó một bên thắng và bên kia thua”.

Đầu tháng này, ông Trump gọi Trung Quốc là đối thủ chính của Washington trong cuộc đua AI, tuyên bố rằng “ai chiến thắng về AI sẽ chiến thắng”.

Công nghệ ngày càng trở thành nguồn căng thẳng giữa hai cường quốc. Năm ngoái, Washington hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc, trước khi cho phép nối lại một phần hoạt động bán chip để đổi lấy 15% doanh thu. Trong khi đó, Bắc Kinh áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số loại đất hiếm và hạn chế nguồn cung cho mục đích quân sự ở nước ngoài.

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc đồng ý đình chỉ một số biện pháp hạn chế trong thời hạn một năm.

Trước hội nghị thượng đỉnh hôm 24/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington và Bắc Kinh đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thuế quan thêm hai tháng. Thỏa thuận này giúp duy trì mức thuế thấp hơn đáng kể so với đỉnh điểm của cuộc chiến thương mại năm ngoái, khi thuế Mỹ áp lên hàng nhập khẩu Trung Quốc có lúc lên tới 145%, còn thuế Trung Quốc áp lên hàng hóa Mỹ lên tới 125%.