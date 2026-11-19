Ông Trump gặp ông Putin trước thượng đỉnh ba bên

Ngày 19/11, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi phiên họp toàn thể của Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Đây là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ kể từ Hội nghị Thượng đỉnh tại thành phố Anchorage, bang Alaska (Mỹ) hôm 15/8/2025.

Theo TASS, cuộc gặp bắt đầu vào khoảng 12h15 ngày 19/11 giờ địa phương (tức 11h15 cùng ngày giờ Việt Nam) và kéo dài khoảng 35 đến 40 phút.

Phần công khai của cuộc gặp với sự hiện diện của báo giới kéo dài khoảng một phút, trước khi hai nhà lãnh đạo tiến hành thảo luận kín.

Khi tiến về phía người đồng cấp Nga, Tổng thống Trump mỉm cười và gọi ông Putin là “bạn của tôi”. Hai nhà lãnh đạo sau đó bắt tay và trao đổi ngắn với nhau.

“Chúng tôi đã có mối quan hệ rất tốt đẹp trong nhiều năm qua. Chúng tôi đã biết nhau từ lâu”, Tổng thống Donald Trump nói trước báo giới.

“Tôi nghĩ nhiều điều tuyệt vời có thể đến từ cuộc gặp này, hoặc ít nhất sẽ bắt đầu từ đây. Nhưng tôi tin rằng những điều đó sẽ trở thành hiện thực từ cuộc gặp này”, TASS dẫn lời Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Điện Kremlin

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin không đưa ra bất kỳ phát biểu nào trong phần công khai của cuộc gặp. Hai nhà lãnh đạo cũng không đưa ra tuyên bố chung trước báo giới sau khi kết thúc cuộc thảo luận song phương.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết cuộc xung đột Nga – Ukraine là chủ đề chính trong cuộc thảo luận giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Thâm Quyến. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về quan hệ song phương Nga – Mỹ và cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trợ lý Tổng thống Nga đánh giá cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tốt đẹp, song cuộc gặp chỉ mang tính chất chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ba bên.

Ông Trump tin tưởng vào triển vọng quan hệ Mỹ – Trung

Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm song phương tại nhà khách quốc gia Kỳ Lân Sơn Trang, thành phố Thâm Quyến.

Theo Channel News Asia, cuộc hội đàm bắt đầu vào khoảng 13h30 giờ địa phương (tức 12h30 giờ Việt Nam).

Mở đầu cuộc hội đàm, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao mối quan hệ cá nhân với Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời bày tỏ tin tưởng mối quan hệ này sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

“Tôi rất vinh dự được ở đây cùng ngài. Ngài là người bạn của tôi và chúng ta có một mối quan hệ rất đặc biệt. Tôi tin rằng chừng nào ngài và tôi còn lãnh đạo hai nước, chúng ta sẽ không bao giờ gặp vấn đề gì”, Tổng thống Donald Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời mong muốn Trung Quốc tăng cường nhập khẩu nông sản từ Mỹ, qua đó hỗ trợ người nông dân Mỹ và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường Trung Quốc.

Ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa xã

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá quan hệ Trung - Mỹ trong những tháng qua nhìn chung duy trì ổn định và có những chuyển biến tích cực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đồng thời góp phần củng cố sự ổn định của thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định quyết tâm tiếp tục hợp tác với Tổng thống Donald Trump để bảo đảm quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới phát triển đúng hướng.

Bên cạnh quan hệ song phương, Tổng thống Donald Trump đề cập đến một số vấn đề an ninh quốc tế, trong đó có cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, tình hình Iran và an ninh năng lượng tại Eo biển Hormuz.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn Washington và Bắc Kinh cùng đóng góp vào những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

“Cả hai chúng tôi đều mong muốn góp phần giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Chúng tôi muốn chứng kiến cuộc xung đột này chấm dứt. Tôi nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể thay mặt cả hai nói điều đó”, Tổng thống Donald Trump chia sẻ.

Người đứng đầu Nhà Trắng đồng thời đề cập đến cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra trước đó, cho biết cuộc gặp nhằm tạo tiền đề cho cuộc hội đàm ba bên giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga.

“Nhiều người trước đó không chắc liệu cuộc gặp này có mang lại kết quả gì hay không. Nhưng tôi thực sự tin tưởng rằng cuộc gặp sẽ mang lại kết quả”, Tổng thống Donald Trump nói.

Vào khoảng 15h27 ngày 19/11 giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu cuộc hội đàm ba bên tại nhà khách quốc gia Kỳ Lân Sơn Trang ở Thâm Quyến. Đây là cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên giữa ba nhà lãnh đạo này.