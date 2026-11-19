Ngày 18-11, Iran đã mở rộng phạm vi các cuộc tấn công vào những mục tiêu tại các quốc gia láng giềng ở vùng Vịnh, trong đó có 1 căn cứ không quân của Mỹ tại Kuwait và một loạt vụ tấn công vào Bahrain. Động thái này được cho là hành động trả đũa các cuộc không kích của Mỹ diễn ra một ngày trước đó.