Lãnh đạo Mỹ - Trung đưa ra thông điệp về AI tại APEC 2026
Lãnh đạo Mỹ - Trung đưa ra thông điệp về AI tại APEC 2026 Biên tập: Hồng Ngọc Hiệu đính: Hằng Linh Phát biểu tại Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến (Trung Quốc), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường hợp tác khu vực và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng trước những rủi ro của công nghệ này.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/lanh-dao-my-trung-dua-ra-thong-diep-ve-ai-tai-apec-2026/7672.html