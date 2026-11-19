Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc gặp thượng đỉnh ba bên trong khuôn khổHội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19-11. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Al Jazeera, trước khi bước vào hội đàm, ba nhà lãnh đạo đã cùng chụp ảnh trước quốc kỳ của ba nước. Phát biểu mở đầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá đây là cuộc gặp mang ý nghĩa đột phá, bởi lần đầu tiên nguyên thủ ba nước Trung Quốc, Nga và Mỹ cùng tham gia một cuộc họp thượng đỉnh theo hình thức này.

Nhấn mạnh trách nhiệm của các cường quốc, ông Tập Cận Bình cho rằng những thời điểm khó khăn là phép thử đối với trách nhiệm của mỗi quốc gia. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi ba nước nêu gương trong hợp tác, cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu, duy trì hòa bình và ổn định thế giới. Ông nhấn mạnh: “Thế giới sẽ hòa bình khi các cường quốc sống hòa thuận với nhau”.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho rằng ba nước có trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì đối thoại cởi mở, tôn trọng và hiệu quả về những vấn đề ảnh hưởng không chỉ đến người dân mỗi nước mà còn đến toàn thế giới.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh việc đối thoại với những quốc gia có bất đồng là hướng đi cần thiết, bởi không thể giải quyết các vấn đề bằng cách né tránh hoặc từ chối gặp gỡ. Ông khẳng định: “Sẽ không bao giờ có hòa bình nếu chúng ta từ chối các cơ hội để cùng ngồi lại và trao đổi với nhau”.

Đề cập đến tình hình Ukraine, ông Trump cho biết đã trao đổi với Tổng thống Putin về cuộc xung đột này trước khi tham gia cuộc họp ba bên. Ông bày tỏ lạc quan về khả năng tìm kiếm giải pháp, cho rằng tiến trình đang có những chuyển biến và các bên liên quan đều cần hướng tới chấm dứt xung đột.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân sẽ được đưa ra thảo luận, đồng thời thừa nhận việc thuyết phục một quốc gia từ bỏ kho vũ khí hạt nhân là thách thức lớn.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh Nga, Mỹ và Trung Quốc cùng gánh vác trách nhiệm duy trì hòa bình, an ninh quốc tế trên cương vị các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo ông, ba nước có nhiều lợi ích chung trong giải quyết các xung đột khu vực, trong đó có tình hình Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết đã trao đổi về vấn đề này với Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp ngày 18-11 và Tổng thống Trump ngày 19-11. Ông khẳng định ba nước có thể đóng góp đáng kể vào việc củng cố hòa bình, ổn định toàn cầu nếu hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cân bằng lợi ích.

Ngoài vấn đề Ukraine, Tổng thống Putin đề cập sự cần thiết đưa các vấn đề kinh tế toàn cầu và khu vực, an ninh lương thực, năng lượng vào chương trình nghị sự chung. Ông cũng nhấn mạnh lợi ích của ba nước trong đấu tranh chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên diễn ra sau hàng loạt cuộc hội đàm song phương giữa lãnh đạo ba nước trong hai ngày 18 và 19/11. Trước đó, Tổng thống Putin đã gặp riêng Tổng thống Trump, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Mỹ. Ngày 18/11, lãnh đạo Trung Quốc và Nga tiến hành hội đàm nhằm củng cố phối hợp chiến lược và thúc đẩy hợp tác toàn diện.

Việc ba nhà lãnh đạo cùng ngồi vào bàn đối thoại thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất ổn về an ninh, xung đột khu vực và cạnh tranh chiến lược. Những thông điệp ban đầu tại cuộc gặp cho thấy các bên đều nhấn mạnh vai trò của hợp tác và đối thoại, song hiệu quả thực chất sẽ phụ thuộc vào những nội dung thảo luận và kết quả đạt được trong thời gian tới.

B.N