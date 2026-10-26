Lãnh đạo Mỹ Latinh chúc mừng Tổng thống Brazil Lula da Silva tái cử

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva trong chiến dịch vận động tranh cử ở Sao Paulo ngày 24/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nhiều nhà lãnh đạo Mỹ Latinh đã gửi lời chúc mừng Tổng thống Brazil Lula da Silva sau khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai ngày 25/10, đánh bại ứng cử viên cực hữu Flávio Bolsonaro.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, kết quả bầu cử tại Brazil nhận được sự quan tâm rộng rãi trong khu vực, trong bối cảnh quốc gia này giữ vai trò quan trọng đối với tiến trình hội nhập và hợp tác kinh tế tại Nam Mỹ.

Tổng thống Uruguay Yamandú Orsi đã điện đàm với người đồng cấp Brazil để chúc mừng chiến thắng, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa dân chủ của cuộc bầu cử.

Trên mạng xã hội, ông Orsi gọi ông Lula là “một người bạn” và nhấn mạnh cuộc bầu cử là ngày hội dân chủ của Brazil. Phó Tổng thống Uruguay Carolina Cosse cũng hoan nghênh kết quả, khẳng định chiến thắng của ông Lula là một thắng lợi lớn và là minh chứng tích cực cho nền dân chủ.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum viết: “Dân chủ muôn năm, nhân dân Brazil đã chiến thắng! Chúc mừng Tổng thống Lula!”

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Tổng thống Bolivia Rodrigo Paz và Tổng thống Paraguay Santiago Peña cũng gửi lời chúc mừng ông Lula. Các nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hội nhập khu vực và mở rộng hợp tác vì phát triển.

Cựu Tổng thống Argentina, bà Cristina Fernández, cũng chúc mừng người dân Brazil và ông Lula, gọi đây là chiến thắng đáng tự hào của nhân dân.

Theo số liệu chính thức với 99,81% số phiếu được kiểm, ông Lula giành 51,76% số phiếu, trong khi ông Flávio Bolsonaro đạt 48,24%. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Brazil chấm dứt chế độ độc tài quân sự năm 1985, một ứng cử viên đứng thứ hai ở vòng một giành chiến thắng trước đối thủ ở vòng hai.

Sau khi để ông Flávio Bolsonaro dẫn trước khoảng 2,2 triệu phiếu trong vòng đầu, ông Lula đã đảo ngược tình thế ngoạn mục, giành chiến thắng ở vòng quyết định với cách biệt hơn 4,2 triệu phiếu.

Ông Lula sẽ bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ tư vào ngày 5/1/2027. Chiến thắng của ông được xem là dấu mốc đáng chú ý trong bối cảnh nhiều lực lượng trung hữu và cánh hữu tại Mỹ Latinh đang gia tăng ảnh hưởng.

Kết quả bầu cử được kỳ vọng sẽ góp phần định hình hướng đi của Brazil trong thời gian tới, đồng thời tác động đến các nỗ lực hội nhập và hợp tác giữa các quốc gia Mỹ Latinh./.