Lãnh đạo MTTQ tỉnh Thái Nguyên chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại cơ sở

Ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tặng quà cho hộ gia đình chính sách.

Tại xóm Đuổm, xã Phú Lương, ông Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã đến dự và chung vui với Nhân dân. Cùng dự có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Phú Lương, đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân địa phương.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026, đồng thời trao đổi phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên chia vui với người dân xã Phú Lương.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Vũ Duy Hoàng đề nghị Ban lãnh đạo khu dân cư và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Cùng với đó, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái; nâng cao vai trò của cán bộ Mặt trận ở cơ sở trong việc gần dân, sát dân, lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Nhân dịp này, nhiều phần quà được trao tặng khu dân cư, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Lương cũng trao 5 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại địa phương. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như bóng chuyền hơi, kéo co, đẩy gậy cũng thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ngày hội Đại đoàn kết thôn Nà Nưa, xã Cường Lợi.

Cùng ngày, tại thôn Nà Nưa, xã Cường Lợi, bà Hà Thị Đào, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng dự có ông Lý Khánh Minh, Bí thư Đảng ủy xã Cường Lợi và đại diện lãnh đạo địa phương, các tổ chức đoàn thể cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Thôn Nà Nưa hiện có 170 hộ với 735 nhân khẩu, gồm 6 dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh, Mông và Sán Chỉ cùng sinh sống. Năm 2026, toàn thôn có 166/170 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 97,6%; khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa. Người dân đã đóng góp 450 ngày công phát quang, vệ sinh đường làng, ngõ xóm và 32 ngày công hỗ trợ các gia đình chính sách. Những việc làm thiết thực góp phần xây dựng cảnh quan môi trường, chăm lo đời sống cộng đồng và thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên Hà Thị Đào tặng quà cho hộ chính sách.

Ghi nhận những kết quả đạt được, bà Hà Thị Đào đề nghị cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại Ngày hội, bà Hà Thị Đào đã trao tặng thôn Nà Nưa bức tranh Bác Hồ với Bác Tôn và một suất quà; trao 15 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.