Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Hà Trung Kiên chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Mỏ Phàng. Ảnh: MTTQ.

Khu dân cư thôn Mỏ Phàng có 126 hộ với 844 khẩu; 100% dân số trong thôn tham gia bảo hiểm y tế; hằng năm số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa đạt 75%. Cùng với phát triển kinh tế, nhân dân trong thôn chú trọng gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống, phát huy tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Hà Trung Kiên phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: MTTQ.

Phát biểu chung vui với nhân dân khu dân cư, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Trung Kiên ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Mỏ Phàng đã đạt được trong những năm qua.

Ông Hà Trung Kiên mong muốn Ban Công tác Mặt trận thôn tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết; tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các tiêu chí gia đình văn hóa; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; phát huy tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng xã Sơn Vĩ ngày càng phát triển, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Hà Trung Kiên tặng quà cho nhân dân. Ảnh: MTTQ.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Hà Trung Kiên đã tặng hoa, quà cho khu dân cư thôn Mỏ Phàng. Tặng 15 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang Hà Trung Kiên thăm, tặng quà cho đồn Biên phòng Săm Pun. Ảnh: MTTQ.

Cùng ngày, ông Hà Trung Kiên đã đến thăm, tặng quà cho đồn Biên phòng Săm Pun; đến thăm, nắm tình hình tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ; Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu Săm Pun.