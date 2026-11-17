Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), ngày 17-11, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng Trường THPT Nguyễn Thiện Thuận, Trường Đại học Khánh Hòa (phường Nha Trang) và Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Phân hiệu tỉnh Khánh Hòa (phường Bắc Nha Trang).

Ông Bùi Hoài Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng Trường Đại học Tôn Đức Thắng - phân hiệu tỉnh Khánh Hòa.

Ông Bùi Đăng Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng Trường THPT Nguyễn Thiện Thuật.

Bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chúc mừng Trường Đại học Khánh Hòa.

Tại các trường đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà các nhà trường đạt được trong công tác giảng dạy, đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện của ban giám hiệu các trường đối với hoạt động của tổ chức công đoàn. Thời gian qua, các nhà trường đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng đến đoàn viên, người lao động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, người lao động. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, ổn định, tạo động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, người lao động các trường tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành giáo dục, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển…