Lãnh đạo Lideco trở thành cổ đông lớn của Hoàng Huy HHS

Ảnh minh họa. Nguồn: Lideco

Theo thông tin công bố trên HoSE ngày 26/10, ông Đinh Quang Chiến - Phó chủ tịch HĐQT CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã NTL) đã mua vào một triệu cổ phiếu HHS của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy. Giao dịch được thực hiện trong phiên 19/10/2026.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu HHS do ông Chiến nắm giữ tăng từ 21,14 triệu đơn vị (tương đương 4,89% vốn điều lệ HHS) lên 22,14 triệu đơn vị (tương đương 5,12%). Với tỷ lệ này, ông Chiến chính thức trở thành cổ đông lớn của Hoàng Huy.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Hoàng Huy HHS) là công ty con thuộc hệ sinh thái của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Hoàng Huy Group, mã TCH). Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối xe tải hạng trung, hạng nặng, xe chuyên dụng và đầu tư dự án bất động sản.

Ngoài vai trò lãnh đạo tại Lideco, ông Chiến còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Trà Xom. Hai doanh nghiệp này cũng đang nắm giữ cổ phần tại HHS. Cụ thể, Lideco sở hữu hơn 2,92 triệu cổ phiếu HHS, tương đương 0,68% vốn điều lệ công ty, trong khi Thủy điện Trà Xom nắm giữ 691.600 cổ phiếu, tương đương 0,16% vốn điều lệ.

Tổng cộng, ông Đinh Quang Chiến và hai tổ chức có liên quan đang nắm giữ hơn 25,75 triệu cổ phiếu HHS, tương ứng 5,96% vốn điều lệ của Hoàng Huy. Tạm tính theo giá thị trường hiện này ở vùng hơn 9.000 đồng/cp, lượng cổ phiếu này có giá trị hơn 230 tỷ đồng.

Lideco hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản song những năm gần đây lại nổi danh trên sàn với việc đầu tư chứng khoán. Công ty này mới công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với số lỗ sau thuế 76,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước (YoY) lãi 12,7 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do trích lập dự phòng đầu tư chứng khoán.

Cụ thể, doanh thu thuần của Lideco trong kỳ đạt hơn 4,4 tỷ đồng, tăng gần 15% YoY. Giá vốn giảm từ 4,5 tỷ đồng xuống 3,8 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt khoảng 610 triệu đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ gộp gần 629 triệu đồng của quý 3/2025.

Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý chỉ đạt gần 3,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 57,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí tài chính ở mức gần 76 tỷ đồng, so với cùng kỳ chỉ hơn 8 tỷ đồng. Đây chủ yếu là trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư.

Cũng do chi phí tài chính lớn trong quý 3, Lideco khép lại 9 tháng đầu năm 2026 với khoản lỗ sau thuế 55,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 20,5 tỷ đồng.

Trong danh mục tài sản hơn 2.000 tỷ đồng của Lideco, chứng khoán kinh doanh chiếm hơn 600 tỷ đồng và tạm lỗ hơn 100 tỷ đồng. Các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn là TCH (giá gốc hơn 311 tỷ đồng, tạm lỗ hơn 39 tỷ đồng), TTA (giá gốc 63,7 tỷ đồng, tạm lỗ 2,5 tỷ đồng), PAN (giá gốc 91,4 tỷ đồng, tạm lỗ gần 18 tỷ đồng), HHS (giá gốc hơn 42 tỷ đồng, tạm lỗ hơn 15 tỷ đồng).