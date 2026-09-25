Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam gặp mặt, động viên U17 nữ Việt Nam trước vòng loại châu Á 2027

Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam gặp mặt, động viên và giao nhiệm vụ cho U17 nữ Việt Nam trước chặng chuẩn bị cuối cùng

Tại buổi gặp mặt, Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Văn Phú ghi nhận tinh thần tập luyện và những nỗ lực của Ban huấn luyện cùng các cầu thủ trong suốt quá trình chuẩn bị.

Ông đánh giá cao kế hoạch chuyên môn được triển khai thời gian qua, đồng thời đề nghị toàn đội tiếp tục duy trì sự tập trung, quyết tâm để bước vào vòng loại với trạng thái tốt nhất.

Báo cáo với lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam, HLV trưởng Okiyama Masahiko gửi lời cảm ơn về sự quan tâm và những điều kiện dành cho đội tuyển trong quá trình tập luyện, thi đấu. Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, công tác chuẩn bị của U17 nữ Việt Nam đang được triển khai đúng kế hoạch.

Đáng chú ý, chuyến tập huấn vừa qua tại Nhật Bản đã mang lại nhiều giá trị chuyên môn. U17 nữ Việt Nam có cơ hội thi đấu giao hữu với 4 đội bóng có chất lượng, qua đó giúp Ban huấn luyện kiểm tra lực lượng, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ tăng cường trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện kỹ năng thi đấu.

Sau quá trình chuẩn bị, HLV Okiyama Masahiko cho biết toàn đội đã sẵn sàng hướng tới vòng loại. U17 nữ Việt Nam dự kiến tham dự giải với 23 cầu thủ và tiếp tục tập luyện trong nước trước khi di chuyển vào Bà Rịa ngày 28.9 để bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Mục tiêu được Ban huấn luyện và toàn đội xác định rõ là cạnh tranh suất tham dự VCK U17 nữ châu Á 2027.

Cũng tại buổi gặp mặt, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐ Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Hội gửi lời chúc sức khỏe và động viên Ban huấn luyện cùng các cầu thủ trước hành trình sắp tới.

Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành LĐBĐ Việt Nam, Trưởng đoàn Nguyễn Quốc Hội gửi lời chúc sức khỏe và động viên Ban huấn luyện cùng các cầu thủ

Ông Nguyễn Quốc Hội nhấn mạnh mỗi thành viên cần nhận thức rõ trách nhiệm và niềm tự hào khi khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia.

Đây cũng là động lực để các cầu thủ trẻ nỗ lực trong tập luyện, thi đấu vì màu cờ sắc áo, đồng thời đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển lực lượng kế cận cho bóng đá nữ Việt Nam.

Tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Kyrgyzstan, Palestine và Quần đảo Bắc Mariana. Các trận đấu của bảng dự kiến diễn ra từ ngày 5-11.10 tại Bà Rịa.

Sau chuyến tập huấn tại Nhật Bản và giai đoạn tiếp tục hoàn thiện chuyên môn trong nước, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đang hướng tới vòng loại với mục tiêu giành vé góp mặt tại sân chơi châu lục dành cho lứa tuổi U17.