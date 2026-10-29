Lãnh đạo Lào khẳng định giá trị đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Lào

Đồng chí Khamphan Pheuiyavong, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2026), 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2027) và Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2027, trả lời phỏng vấn của truyền thông ngày 28/10, đồng chí Khamphan Pheuiyavong, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, khẳng định mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam là biểu tượng sáng ngời của tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, là hình mẫu của sự thủy chung trong sáng hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế, trở thành di sản vô giá và đang ngày càng phát triển đơm hoa kết trái, là tấm gương để các thế hệ kế thừa trong giai đoạn mới tiếp tục học tập và tiếp nối.

Đồng chí Khamphan Pheuiyavong cho biết Lào-Việt Nam có chung vận mệnh và núi sông liền một dải về mặt địa lý, là điều kiện khách quan để hình thành quan hệ liên minh chiến đấu, đoàn kết vững mạnh, nương tựa giúp đỡ lẫn nhau tạo thành “bức tường thành” chống lại sự xâm lược của ngoại bang, giành lại độc lập dân tộc và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Mối quan hệ Lào-Việt Nam đã được vun đắp để trở thành những người bạn cùng chung lý tưởng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và được vun đắp ngày càng phát triển trở thành mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, mối quan hệ vĩ đại, sự hợp tác toàn diện của hai dân tộc.

Mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam không ngừng được phát triển và đã lập được nhiều chiến công hiển hách trong lịch sử của hai dân tộc Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào và là biểu tượng sáng ngời của tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, là hình mẫu của sự thủy chung trong sáng hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế, trở thành di sản vô giá và đang ngày càng phát triển đơm hoa kết trái, là tấm gương để các thế hệ kế thừa trong giai đoạn mới tiếp tục học tập và tiếp nối.

Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã từng nói: “Hữu nghị và đoàn kết giữa Đảng và nhân dân Việt Nam với Đảng và nhân dân Lào là hình mẫu đẹp nhất và là hình mẫu hiếm có trong quan hệ quốc tế, trở thành tình hữu nghị và sự đoàn kết theo kiểu anh giúp em, em giúp anh, hạt gạo cắn đôi cọng rau chia nửa, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau tiến lên, cùng nhau chiến đấu và cùng nhau giành chiến thắng.”

Điều này cho thấy mối quan hệ Lào-Việt Nam ngay từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ, đặc biệt là trong suốt chặng đường 65 năm qua, không những không ngừng phát triển mà còn luôn được giữ gìn, vun đắp để mãi xanh tươi và ngày càng không ngừng đi vào chiều sâu.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào các dân tộc, những người kế thừa truyền thống mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược, đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đã khẳng định: “Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào các dân tộc sẽ tiếp tục giữ gìn truyền thống, nâng niu và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Lào-Việt Nam ngày càng gắn kết chặt chẽ và đơm hoa kết trái nhiều hơn nữa, xứng đáng với sự hy sinh máu xương cao cả của các thế hệ lãnh đạo đi trước và các chiến sỹ cách mạng của hai dân tộc, mang lại lợi ích thiết thực về cho nhân dân hai nước chúng ta.”

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã khẳng định: “Việt Nam khi nào cũng coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai dân tộc.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Lào là “tài sản vô giá” của cả hai dân tộc mà thế hệ hiện tại và các thế hệ tiếp theo phải cùng gìn giữ và vun đắp.

Điều này đã khẳng định mối quan hệ truyền thống Lào-Việt Nam đang tiếp tục phát triển không ngừng, không chỉ hiện tại cũng như trong tương lai, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai dân tộc Lào-Việt Nam sẽ cùng nhau bảo vệ, giữ gìn và vun đắp để mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào mãi luôn đơm hoa kết trái nhiều hơn nữa./.