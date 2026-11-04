Lãnh đạo không từ chức danh: Bước đệm để nữ sinh dấn thân vào quản trị

Không cần chức danh hay quyền hạn được trao trước, năng lực lãnh đạo có thể được thể hiện qua cách mỗi người đưa ra quyết định, kết nối tập thể và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Với NextGen Manager 2026, sinh viên có cơ hội tiếp cận những bài toán kinh doanh thực tiễn, khám phá năng lực quản trị và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Năng lực lãnh đạo trong kỷ nguyên AI

Tại lễ phát động NextGen Manager 2026 với chủ đề “Chân dung Nhà quản trị trong Kỷ nguyên AI”, PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh rằng khi AI ngày càng đảm nhiệm nhiều công việc chuyên môn, những năng lực mang tính con người như đặt đúng câu hỏi, dám chịu trách nhiệm và dẫn dắt người khác càng trở nên quan trọng.

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Được tổ chức bởi Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), cuộc thi áp dụng mô hình Enterprise Assessment Center, đánh giá thí sinh thông qua hành vi và cách xử lý các tình huống quản trị thực tế.

Điểm đáng chú ý là tại vòng 2 - DECIDE, sáu thí sinh được ghép nhóm ngẫu nhiên để giải quyết một bài toán kinh doanh mà không có nhóm trưởng được chỉ định. Ban giám khảo đánh giá khả năng kết nối thành viên, xử lý bất đồng và đưa ra quyết định chung, thay vì chỉ tập trung vào cá nhân thể hiện nổi bật nhất.

Những nữ lãnh đạo và góc nhìn về quản trị

Tại lễ phát động, ba nữ lãnh đạo đến từ lĩnh vực tư vấn, ngân hàng và giáo dục đã chia sẻ những góc nhìn thực tiễn về năng lực cần có của nhà quản trị thế hệ mới.

Bà Mai Thúy Hằng, Tổng Giám đốc MCG&Partners, giới thiệu mô hình 4A gồm AI Fluent, Adaptive, Agile Learner và Authentic Leader, nhấn mạnh khả năng ứng dụng AI, thích ứng, học hỏi linh hoạt và lãnh đạo chân thực. Bà khuyến khích người trẻ: “Đừng nghĩ đến chức danh, hãy nghĩ đến bộ kỹ năng”.

Bà Mai Thúy Hằng, Tổng Giám đốc MCG&Partners, nguyên Phó tổng Giám đốc Sun Group

Ở góc độ ngành ngân hàng, ThS. Nguyễn Thị Lan Ngọc, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của TPBank, nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng làm việc với những cá nhân có tư duy và phong cách khác biệt. Theo bà, “Khả năng phối hợp hiệu quả với những người không do mình lựa chọn là một kỹ năng quan trọng”. Đây cũng là năng lực mà người trẻ cần rèn luyện khi bước vào môi trường doanh nghiệp, nơi sự đa dạng về chuyên môn và quan điểm luôn hiện hữu.

ThS. Nguyễn Thị Lan Ngọc, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội của TPBank

Trong khi đó, bà Ngô Thị Duy Phương, Giám đốc Đào tạo Vinpearl, Tập đoàn Vingroup, giới thiệu mô hình O.W.N.E.R với năm yếu tố: xác định mục tiêu, phân bổ nguồn lực, dẫn dắt sự hợp tác, đo lường và đánh giá, bảo đảm kết quả có giá trị.

Bà Ngô Thị Duy Phương (giữa), Giám đốc Đào tạo Vinpearl, Tập đoàn Vingroup

Theo bà, người quản lý hiện đại không còn đơn thuần là người đưa ra mọi câu trả lời, mà cần biết đặt những câu hỏi phù hợp để đội ngũ chủ động tìm kiếm giải pháp. Điều này đòi hỏi khả năng trao quyền, kết nối và phát huy thế mạnh của từng thành viên.

Những chia sẻ từ các nữ lãnh đạo không chỉ gợi mở yêu cầu mới đối với người làm quản trị, mà còn cho thấy con đường lãnh đạo không bị giới hạn bởi ngành học hay giới tính. Với nữ sinh, việc chủ động tiếp cận những cơ hội trải nghiệm và rèn luyện năng lực từ sớm cũng là cách để từng bước khẳng định vị trí của mình trong môi trường nghề nghiệp tương lai.

Từ trải nghiệm của sinh viên

Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh viên năm thứ tư ngành Luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, đến với NextGen Manager 2026 sau trải nghiệm tham gia dự án phát triển sản phẩm da sinh học từ phụ phẩm công nghiệp cùng sinh viên nhiều trường đại học.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh viên năm thứ tư ngành Luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương

Dự án giúp Trang nhận ra rằng một ý tưởng tốt chưa đủ để tạo nên thành công nếu thiếu khả năng tổ chức, phân bổ nguồn lực và phối hợp nhân sự. Hiện cô đang làm thực tập sinh quản lý dự án tại một doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Nội.

Chia sẻ về lý do tham gia cuộc thi, Trang cho biết: “Trong quá trình học đại học, chúng em thường đánh giá bản thân qua điểm số hoặc sự nhận thức chủ quan. Cuộc thi này trao cho em cơ hội hiếm hoi được thử sức trước những vấn đề kinh doanh thật, và sự đánh giá từ ban giám khảo chính là thước đo năng lực thực tiễn nhất cho bản thân em sau này”.

Theo Trang, nữ giới hoàn toàn có thể theo đuổi lĩnh vực quản trị. Sự thấu hiểu và khả năng điều tiết cảm xúc có thể trở thành lợi thế khi làm việc với con người, nhưng quan trọng hơn cả là sự tự tin và chủ động nắm bắt cơ hội.

Taiwo Ikeoluwa Odunayo (trái), sinh viên năm thứ ba ngành Kỹ thuật máy tính, Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ở góc nhìn quốc tế, Taiwo Ikeoluwa Odunayo, sinh viên năm thứ ba ngành Kỹ thuật máy tính, Trường Quốc tế - ĐHQGHN, quốc tịch Nigeria, cũng lựa chọn thử sức tại cuộc thi để phát triển kỹ năng làm việc nhóm, ra quyết định và quản lý trách nhiệm.

Theo Taiwo, môi trường học tập đa văn hóa tại Việt Nam giúp cô rèn luyện khả năng thích nghi và tôn trọng những quan điểm khác biệt. Chia sẻ về phụ nữ tại Nigeria, cô cho rằng dù ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia kinh doanh và đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, định kiến giới vẫn là một trở ngại cần được nhìn nhận.

Gửi lời khuyên đến những nữ sinh còn ngần ngại trước các cơ hội trải nghiệm, Taiwo chia sẻ: “Bạn không cần phải có tất cả câu trả lời về tương lai trước khi nắm bắt một cơ hội học hỏi. Nếu một cuộc thi phù hợp với sở thích và mục tiêu của mình, hãy cho bản thân cơ hội trải nghiệm và khám phá những điều có thể nhận được từ hành trình đó”.

Từ những câu chuyện trên, có thể thấy năng lực lãnh đạo không bị giới hạn bởi ngành học, kinh nghiệm hay giới tính. Những sân chơi thực tiễn như NextGen Manager 2026 là cơ hội để sinh viên, đặc biệt là nữ sinh, nhận diện thế mạnh, rèn luyện kỹ năng và tự tin chuẩn bị cho con đường nghề nghiệp tương lai.

NextGen Manager 2026 do Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Quốc tế - ĐHQGHN tổ chức, dành cho sinh viên hệ đại học chính quy tại các trường đại học, học viện trên toàn quốc. Cuộc thi hoàn toàn miễn phí. Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 06/11/2026 tại website: nextgen.vnuis.edu.vn. Vòng 1 - DISCOVER (07/11): Video nói về chủ đề bất kỳ bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt, kết hợp bài kiểm tra trực tuyến về tư duy quản trị, lựa chọn 40 thí sinh. Vòng 2 - DECIDE (21/11): Thảo luận nhóm không có nhóm trưởng được chỉ định, lựa chọn 16 thí sinh chia thành 4 đội. Vòng 3 - DELIVER (05/12): Giải quyết bài toán kinh doanh thực tế từ doanh nghiệp đối tác; 6 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục bước vào phần thi cá nhân. Bên cạnh các vòng thi, chương trình còn có NextGen Business Field Trip (14/11) và NextGen Gala Dinner Networking (28/11). Cuộc thi có 8 giải thưởng với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng, cùng các cơ hội học bổng, thực tập và làm việc tại doanh nghiệp. Thí sinh tham gia vòng 2 được cấp giấy chứng nhận.