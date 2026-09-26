Lãnh đạo Iran nói về “món quà” của ông Trump

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Pezeshkian nhấn mạnh Iran không tìm kiếm chiến tranh và tin rằng các bất đồng quốc tế cần được giải quyết thông qua đối thoại. Tuy nhiên, ông cáo buộc Israel đã “áp đặt cuộc chiến” lên Tehran, đồng thời cho rằng Mỹ đóng vai trò quyết định trong việc kéo dài hay chấm dứt xung đột.

Đề cập phát biểu trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mang “món quà” đến cho người dân Iran, nhà lãnh đạo Iran phản bác rằng thực tế là “tên lửa dẫn đường, vũ khí hạng nặng và sự tàn phá”. Ông cũng cho rằng Washington và các đồng minh đang tìm cách gây sức ép để làm suy yếu hệ thống chính trị của Iran.

Dù thừa nhận nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, ông Pezeshkian khẳng định Tehran sẽ tiếp tục “kháng cự đến cùng”. Bên cạnh đó, ông tiết lộ Iran đang đối mặt với tình trạng tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài, ảnh hưởng tới khả năng tài chính.

Về vấn đề hạt nhân, Tổng thống Iran cho biết sẵn sàng từ bỏ mức làm giàu uranium 60% trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, đồng thời tái khẳng định cam kết tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).