Ông Dư Thừa Đông phát biểu tại buổi họp báo "khi lái xe tài xế có thể ngủ..." gây tranh cãi. Ảnh: Zaobao.

Trước làn sóng chỉ trích về phát ngôn thiếu trách nhiệm đối với vấn đề an toàn giao thông, ông Dư Thừa Đông sau đó phải lên tiếng đính chính, nhấn mạnh tài xế vẫn cần tập trung và tuyệt đối không được ngủ khi lái xe.

Theo truyền thông Trung Quốc, tại sự kiện ra mắt mẫu xe Enjoy S9 V8 và thương hiệu Xingmang thuộc hệ sinh thái Harmony Intelligent Mobility diễn ra hôm thứ Sáu (20/11), ông Dư Thừa Đông giới thiệu mẫu Enjoy S9 V8 đã bắt đầu thử nghiệm trên đường cao tốc liên tỉnh với hệ thống tự lái L3, ở tốc độ lên tới 120 km/giờ. Đây được giới thiệu là chương trình thử nghiệm L3 đầu tiên trên toàn quốc ở Trung Quốc.

Theo ông Dư, các phiên bản Ultra và Ultra+ của Enjoy S9 V8 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh Huawei Qiankun ADS 5. Cấu hình cảm biến gồm bốn radar laser, trong đó có loại lidar hai đường quang học, độ phân giải 896 tia. Tổng cộng, chiếc xe có 38 cảm biến và được thiết kế theo kiến trúc tự lái cấp độ L3.

Ông Dư Thừa Đông đăng bài đính chính trên Weibo. Ảnh: BJnews.

Ông Dư Thừa Đông bày tỏ sự tự tin về độ an toàn của công nghệ này, đồng thời đưa ra phát biểu gây sốc: “Có thể nói, khi tự lái cấp L3 xuất hiện, người lái không cần chạm vào vô lăng nữa. Lúc đang lái xe có thể ngủ, chỉ cần đừng ngủ say quá. Sau khoảng 20 giây hoặc một khoảng thời gian nào đó, hệ thống sẽ đánh thức bạn”.

Ông còn giải thích rằng trong trường hợp gặp tình huống vượt quá khả năng xử lý của hệ thống L3 – dù rất hiếm – xe sẽ tự tìm cách dừng an toàn và đánh thức người lái. Hệ thống có thể giật dây an toàn hoặc phát còi để gọi tài xế tỉnh dậy.

Theo tường thuật của trang “Tin kinh tế Thế kỷ 21”, ông Dư còn đưa ra nhận xét rằng có người buồn ngủ, gục xuống vô lăng rồi vô tình xoay vô lăng, gây tai nạn; khi đó tai nạn không phải do hệ thống lái thông minh mà do thao tác tiếp quản của con người. Phát biểu này cũng làm dấy lên tranh luận về ranh giới trách nhiệm giữa người lái và hệ thống tự động.

Mẫu xe Enjoy V8 được rao bán ở Trung Quốc với giá 319.800 NDT (hơn 1 tỷ 231 triệu đồng). Ảnh: Leikeji.

Phát biểu này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc một lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ mô tả tài xế có khả năng ngủ khi xe đang chạy là điều thiếu trách nhiệm, dễ khiến người dùng hiểu sai về giới hạn của công nghệ tự lái và chủ quan với an toàn giao thông.

Trước những chỉ trích, vào buổi chiều cùng ngày, ông Dư Thừa Đông đã đăng bài trên Weibo, thừa nhận một số phát biểu của mình chưa chính xác và cần được đính chính. Ông xác nhận Enjoy S9 V8 hiện chỉ cung cấp tính năng hỗ trợ lái cấp độ L2; phần cứng có khả năng đáp ứng cấp độ L3 nhưng tính năng này chưa được kích hoạt. Người sử dụng vẫn phải tập trung, giữ tay trên vô lăng và sẵn sàng điều khiển xe.

Ông nhấn mạnh thêm: “Khi sử dụng hệ thống hỗ trợ lái, mọi người nhất định phải tập trung điều khiển xe và giữ tay trên vô lăng theo đúng yêu cầu. Hiện nay vẫn là thời đại L2, mọi người phải đặc biệt chú ý an toàn, tuyệt đối không được ngủ khi lái xe”.

Quảng cáo của Huawei về mẫu xe Enjoy S9 V8 vẫn ghi hệ thống tự lái cấp độ L3.

Điểm khác biệt giữa hai cấp độ L2 và L3 là rất lớn. Với L2, tài xế vẫn phải liên tục giám sát đường đi và hệ thống. Với L3, trong những điều kiện vận hành được xác định trước, hệ thống có thể đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ lái xe và người lái không cần giám sát liên tục như L2.

Tuy nhiên, L3 vẫn là tự động hóa có điều kiện, không phải xe tự lái hoàn toàn. Khi hệ thống phát tín hiệu yêu cầu tiếp quản, người lái phải có khả năng phản ứng và điều khiển lại xe.

Vì vậy, L3 không đồng nghĩa với việc tài xế có thể ngủ sâu, mất khả năng nhận biết hoặc không còn trách nhiệm với hành trình.

Bình luận về phát biểu gây tranh cãi của ông Dư Thừa Đông, có ý kiến cho rằng: Huawei muốn tiến nhanh tới kỷ nguyên xe tự lái, nhưng phát biểu của lãnh đạo hãng cho thấy ranh giới giữa năng lực công nghệ và cách truyền thông về công nghệ vẫn cần được làm rõ.

Theo Zaobao, Bjnews