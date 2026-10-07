Lãnh đạo HPG, DIG, DBC dồn dập đăng ký mua hàng chục triệu cổ phiếu khi thị trường điều chỉnh

Hàng chục triệu cổ phiếu được đăng ký mua vào lúc thị trường lao dốc

Trong khoảng một tháng gần đây, thị trường chứng khoán liên tục ghi nhận các thông báo mua vào cổ phiếu từ ban lãnh đạo và người có liên quan tại các doanh nghiệp niêm yết. Thống kê sơ bộ cho thấy lượng cổ phiếu đăng ký mua đã lên tới hàng chục triệu đơn vị. Nổi bật trong số này là giao dịch của ông Trần Vũ Minh là con trai Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long với việc đăng ký mua tới 50 triệu cổ phiếu HPG. Tại Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hùng Cường cũng thông báo muốn mua thêm 5 triệu cổ phiếu DIG.

Danh sách đăng ký mua tiếp tục kéo dài với sự góp mặt của nhiều nhân sự cấp cao khác. Tổng Giám đốc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Lê Mạnh Linh đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu EVF. Chủ tịch Tập đoàn Everland Lê Đình Vinh đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu EVG. Tại Tập đoàn Dabaco Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hương cũng thông báo gom thêm 2 triệu cổ phiếu DBC. Lực cầu từ người nội bộ còn lan rộng tại nhiều doanh nghiệp khác như SeABank, Searefico hay Lideco.

Sự xuất hiện dồn dập của các quyết định gia tăng sở hữu mang một ý nghĩa tâm lý đặc biệt khi thị trường chung đang trong trạng thái giằng co. Sau nhiều tuần điều chỉnh và đánh mất các ngưỡng điểm hỗ trợ quan trọng, thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh. Trong lúc phần lớn nhà đầu tư cá nhân đang e ngại rủi ro, việc những người trực tiếp điều hành doanh nghiệp sử dụng nguồn vốn cá nhân để mua cổ phiếu cho thấy khoảng cách giữa thị giá hiện tại và giá trị thực tế của doanh nghiệp đang ở mức hấp dẫn. Việc lãnh đạo tự bỏ vốn vào công ty giúp gắn kết chặt chẽ hơn lợi ích cá nhân với lợi ích của tập thể cổ đông trên sàn chứng khoán.

Chỉ báo tâm lý trước mùa báo cáo tài chính và sự thận trọng cần thiết

Nhìn lại diễn biến giao dịch trong năm 2026, đây không phải là lần đầu tiên dòng tiền nội bộ xuất hiện vào những thời điểm thị trường chịu sức ép. Trong đợt giảm sâu vào tháng 3, thị trường chứng kiến khoảng 14 giao dịch nội bộ quy mô lớn với tổng giá trị ước tính hơn 3.000 tỷ đồng từ gia đình Chủ tịch Hòa Phát, gia đình Chủ tịch Vietjet, gia đình Tổng Giám đốc MBB và cá nhân Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai. Dù thị trường không lập tức tăng điểm sau các thông báo này, các chỉ số chính sau đó đã tạo đáy và phục hồi mạnh mẽ với mức tăng hơn 21% trong chưa đầy hai tháng. Kịch bản tương tự lặp lại vào đợt sụt giảm tháng 7, mở đường cho nhịp hồi phục xấp xỉ 10% trong tháng 8 tiếp theo.

Dòng vốn của nhóm cổ đông nội bộ không đủ lớn để quyết định xu hướng của toàn thị trường, bởi biến động của chỉ số còn phụ thuộc vào yếu tố lãi suất, dòng vốn ngoại và chính sách kinh tế. Tuy nhiên, sự trùng khớp về thời điểm giao dịch luôn thu hút sự chú ý. Làn sóng đăng ký mua hiện nay xuất hiện ngay sát thời điểm các doanh nghiệp chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý 3. Lãnh đạo doanh nghiệp là những người nắm bắt rõ nhất tình hình đơn hàng, dòng tiền và tiến độ hoàn thành kế hoạch năm. Việc họ chủ động tăng tỷ lệ sở hữu có thể phản ánh sự tự tin về triển vọng hoạt động tích cực sắp được công bố.

Nhà đầu tư trên thị trường cần phân định rõ sự khác biệt giữa việc đăng ký mua và việc hoàn tất giao dịch. Dữ liệu thực tế cho thấy nhiều giao dịch nội bộ trong quá khứ chỉ được thực hiện một phần hoặc hủy bỏ hoàn toàn do giá thị trường không đạt mức kỳ vọng hoặc thanh khoản cổ phiếu không đáp ứng đủ yêu cầu. Thông tin lãnh đạo đăng ký mua cổ phiếu sẽ phát huy hiệu quả cao nhất khi được sử dụng như một chỉ báo mềm về định giá doanh nghiệp thay vì công cụ dò đáy ngắn hạn. Để thị trường xác lập một xu hướng tăng trưởng bền vững, nhà đầu tư cần chờ đợi thêm sự xác nhận từ các số liệu tài chính chính thức và diễn biến thực tế của dòng tiền vĩ mô.