Lãnh đạo Houthi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan không can dự vào xung đột

Trong bài phát biểu ngày 7/10 được phát trên kênh truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành, ông al-Houthi hoan nghênh những tiếng nói tại Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan mà ông cho là phản đối khả năng hai nước bị lôi kéo vào chiến dịch quân sự của Saudi Arabia tại Yemen.

Ông nói: “Tôi đánh giá cao những tiếng nói tại Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan phản đối việc bị kéo vào hành động gây hấn nhằm vào Yemen”. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể tổ chức hay quan chức nào tại hai nước.

Lãnh đạo Houthi cũng cáo buộc Saudi Arabia tiếp tục gia tăng các hoạt động quân sự bất chấp những nỗ lực giảm căng thẳng trước đó. Theo ông al-Houthi, các cuộc đàm phán với Saudi Arabia đã đi vào bế tắc. Ông đồng thời cáo buộc Riyadh tiếp tục áp đặt các hạn chế đối với sân bay, hoạt động nhập khẩu và các nguồn lực kinh tế của Yemen.

Tuyên bố của Houthi được đưa ra trong bối cảnh Saudi Arabia tăng cường phối hợp quốc phòng với Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 5/10, Liên minh Mecca giữa 3 nước đã nhất trí lập tức triển khai các cam kết phòng thủ tập thể theo các thỏa thuận đã được phê duyệt và phù hợp với luật pháp của mỗi nước, đồng thời nhanh chóng đưa các lực lượng và năng lực quân sự tới Saudi Arabia.

Ngày 8/10, phong trào Houthi tuyên bố đã tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia bằng một tên lửa đạn đạo. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Saudi Arabia xác nhận một cuộc tấn công nhằm vào sân bay này hồi giữa tuần đã khiến hàng chục người thương vong.