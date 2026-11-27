Chốt phiên giao dịch ngày 26/11, cổ phiếu HHP giảm hết biên độ xuống mức 9.140 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 6 liên tiếp. So với vùng giá khoảng 18.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu tháng 11, thị giá mã này đã bốc hơi gần 50% chỉ sau vài tuần.

Điểm đáng chú ý là trong phiên 26/11, hơn 14,8 triệu cổ phiếu HHP đã được giao dịch, gấp 294 lần so với phiên liền trước. Tuy vậy, lực cầu mạnh mẽ vẫn chưa đủ giúp cổ phiếu thoát khỏi giá sàn khi đóng cửa.

Trước diễn biến giảm sâu của thị giá, bà Trần Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HHP Global đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HHP nhằm tăng tỉ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 3/12 đến ngày 31/12/2026 qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu hoàn tất, bà Phương sẽ nâng lượng cổ phiếu nắm giữ lên gần 11,2 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ sở hữu tăng từ 9,95% lên 12,12% vốn điều lệ. Tạm tính theo thị giá đóng cửa ngày 26/11, giao dịch này có giá trị khoảng 18,3 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HHP Global đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HHP (Ảnh: HHP).

Cùng thời điểm, HHP Global cũng gửi văn bản giải trình lên cơ quan quản lý về việc cổ phiếu giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ 18/11 - 25/11. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân xuất phát từ quan hệ cung cầu trên thị trường khi áp lực bán tăng cao, dòng tiền suy yếu và tâm lý nhà đầu tư thận trọng.

Về nội tại, công ty khẳng định hoạt động sản xuất, kinh doanh tại hai nhà máy HHP Paper Hải Phòng và HHP Paper Phú Yên vẫn diễn ra ổn định, không có biến động bất thường. Đồng thời, công ty cam kết kiểm soát chi phí, quản trị dòng tiền và nâng cao hiệu quả vận hành.

Đà lao dốc của cổ phiếu HHP diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính tổng cộng 242,5 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các vi phạm liên quan đến công bố thông tin và không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, HHP Global ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.442 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Ngoài ra, lợi nhuận sau thuế đạt 45,4 tỷ đồng, tăng 7,3% so với luỹ kế 9 tháng năm 2025. Riêng quý III/2026, doanh thu của công ty đạt hơn 839 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 13,5 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 19% và 37% so với cùng kỳ.

Dù lợi nhuận vẫn duy trì đà tăng trưởng, bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp đang chịu áp lực nợ vay đáng kể. Tại ngày 30/9/2026, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính lên tới khoảng 2.306 tỷ đồng, trong khi mục tiền và tương đương tiền chỉ gần 28 tỷ đồng. Con số trên đã kéo theo chi phí đi vay 9 tháng đầu năm tăng 35% lên gần 98 tỷ đồng.