Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (thứ 5, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên Trường Mầm non Hòa Vang. Ảnh: T.CÔNG

Tại Trường Mầm non Hòa Vang (thôn Hòa Phong, xã Hòa Vang), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể ban giám hiệu, giáo viên và nhân viên nhà trường. Dù nhà trường mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 trường, nhưng tập thể sư phạm đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, duy trì nền nếp chuyên môn và xây dựng môi trường nuôi dạy trẻ toàn diện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị chính quyền xã Hòa Vang phối hợp các sở, ngành liên quan sớm rà soát, giải quyết để nhà trường cải tạo, mở rộng khang trang, đáp ứng tiêu chí trường đạt chuẩn. Đồng thời, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo ưu tiên hỗ trợ tập huấn kỹ năng số, giúp đội ngũ giáo viên bắt nhịp tốt với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Đoàn công tác đến thăm, tặng hoa chúc mừng đại diện Trường THPT Phan Thành Tài. Ảnh: T.CÔNG

Thăm, chúc mừng và tặng quà Trường THPT Phan Thành Tài (phường Hòa Xuân), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đánh giá cao những kết quả nổi bật mà thầy và trò nhà trường đạt được trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, rèn đức luyện tài cho học sinh địa phương.

HĐND thành phố luôn đồng hành UBND thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách thiết thực nhằm thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa khu vực trung tâm với các xã vùng ven, miền núi; ưu tiên nguồn lực đầu tư trường lớp và chăm lo đời sống nhà giáo.

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm với cán bộ, giáo viên Trường THPT Phan Thành Tài. Ảnh: T.CÔNG

Biểu dương thầy và trò nhà trường đã có nhiều nỗ lực dạy và học trong quá trình triển khai xây dựng trường mới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên nhà trường có phương án chủ động cho việc mở rộng thêm quy mô các lớp đáp ứng nhu cầu giảng dạy giai đoạn đến, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.