Lãnh đạo HĐND thành phố thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ 4, từ phải qua) tặng quà chúc mừng Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại buổi thăm, đại diện Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp thành viên không chỉ nỗ lực sản xuất, kinh doanh mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, gắn kết cộng đồng, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đồng thời kiến nghị, trong quá trình xây dựng, ban hành chính sách, HĐND thành phố cần quan tâm lồng ghép các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, mặt bằng sản xuất, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số...

Theo lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng, qua 9 tháng năm 2026, tổng dư nợ đạt hơn 16,4 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,04%.

Chi nhánh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 tăng trưởng tín dụng 12%, đưa tổng dư nợ đạt tối thiểu 16,7 nghìn tỷ đồng; qua đó tiếp tục đáp ứng nhu cầu vay vốn chính sách, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện đời sống.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh (thứ 5, từ trái qua) tặng quà chúc mừng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH LINH

Đến thăm Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh ghi nhận đơn vị đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Qua 9 tháng năm 2026, GRDP thành phố tăng trưởng 10,31%, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Kết quả này có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân; trong đó doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp ngân sách.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định, thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. HĐND thành phố sẽ tiếp tục đồng hành trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách; phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.