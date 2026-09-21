Lãnh đạo HĐND thành phố tặng quà Trung thu cho thiếu nhi tại phường Bàn Thạch

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh tặng quà thiếu nhi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam. Ảnh: QUỐC THÀNH

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình sinh hoạt của các cháu trong thời gian điều trị ở bệnh viện; chúc các cháu nhanh chóng bình phục và mong muốn sau khi lành bệnh tiếp tục phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, là người có ích cho xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh thăm hỏi, tặng quà thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam. Ảnh: QUỐC THÀNH

Tiếp đó, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đến thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi đang sinh hoạt tại cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Nhân (phường Bàn Thạch).

Hiện cơ sở chăm sóc, nuôi dạy 15 cháu thiếu nhi bị tự kỷ. Cơ sở hoạt động theo hình thức xã hội hóa và nguồn kinh phí đóng tự nguyện của phụ huynh.

Đoàn công tác tặng quà thiếu nhi đang sinh hoạt tại cơ sở bảo trợ xã hội Thiện Nhân. Ảnh: QUỐC THÀNH

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh trao tặng các cháu nhiều phần quà, chúc các cháu đón Tết Thiếu nhi đầm ấm, vui tươi.