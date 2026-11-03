Lãnh đạo HĐND thành phố khảo sát tình hình tổ chức bán trú cho học sinh mầm non

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: GIA PHÚC

Theo báo cáo tại buổi khảo sát, Trường Mầm non Măng Non có 21 lớp với 455 trẻ, được bố trí tại 4 điểm trường; tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 65 người, trong đó có 9 nhân viên nấu ăn.

Theo Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố, mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn là 7,59 triệu đồng/định mức/tháng, tối đa 5 định mức đối với mỗi cơ sở giáo dục.

Với mức hỗ trợ này, nhà trường được ngân sách hỗ trợ tối đa 37,95 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, tổng kinh phí chi trả cho 9 nhân viên nấu ăn là 63,18 triệu đồng/tháng, còn thiếu 25,23 triệu đồng/tháng.

Để duy trì hoạt động bán trú, nhà trường dự kiến cân đối phần kinh phí thiếu hụt thông qua nguồn thu dịch vụ bán trú bổ sung, với mức 62.000 đồng/trẻ/tháng. Tuy nhiên, giải pháp này cũng tạo thêm áp lực đóng góp đối với cha mẹ trẻ, nhất là trong điều kiện đời sống của một bộ phận người dân địa phương còn khó khăn.

Chủ tịch UBND xã Hiệp Đức Lưu Hoàng Ân báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: GIA PHÚC

Từ thực tế trên, Trường Mầm non Măng Non kiến nghị UBND xã Hiệp Đức tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ khó khăn; đồng thời đề xuất HĐND thành phố nghiên cứu điều chỉnh chính sách hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn, có cơ chế phù hợp đối với các trường sau sáp nhập có nhiều phân hiệu, điểm trường, địa bàn rộng và dân cư phân tán.

Qua đó, bảo đảm nguồn kinh phí duy trì đội ngũ nhân viên nấu ăn, góp phần ổn định hoạt động bán trú và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh đề nghị địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục; thường xuyên quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cơ sở giáo dục; nghiên cứu, cân đối nguồn kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trường học theo quy định.

Đồng thời đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường hướng dẫn, có văn bản cụ thể, thống nhất để các trường triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chế độ, chính sách liên quan.