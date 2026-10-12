Lãnh đạo HĐND thành phố Đà Nẵng thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh (đứng) phát biểu, gởi lời chúc mừng đến lãnh đạo, cán bộ, nhân viên THACO nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Cùng đi có đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các ban HĐND thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và các sở, ngành.

Tại buổi thăm, đại diện lãnh đạo THACO báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch thời gian tới. Theo đó, tập đoàn nộp ngân sách nhà nước tại thành phố Đà Nẵng gần 12.400 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm; dự kiến cả năm đạt hơn 18.000 tỷ đồng.

Sau hơn 23 năm đầu tư, hoạt động tại Chu Lai, THACO không ngừng mở rộng quy mô, hiện có khoảng 64.000 lao động, trong đó riêng Chu Lai có 14.000 người.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh (bên trái) tặng quà của lãnh đạo thành phố đến đại diện THACO. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Giai đoạn 2026 - 2027, tập đoàn đang tái cấu trúc hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời tiếp tục đầu tư các dự án tại Chu Lai, trong đó có dự án luồng Cửa Lở và các dự án công nghiệp nặng.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh đánh giá cao những đóng góp của THACO đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam trước đây và thành phố Đà Nẵng hiện nay, nhất là trong tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thực hiện công tác an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, thành phố đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển công nghiệp, đặc biệt tại khu vực phía nam thành phố; đồng thời nghiên cứu ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo động lực cho khu vực phát triển trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai (phải) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo THACO nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Dịp này, đoàn công tác tặng hoa, quà chúc mừng và động viên tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên THACO tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Đến thăm Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh ghi nhận những kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng thời kỳ vọng công ty tiếp tục mở rộng quy mô, phát huy lợi thế thương hiệu và chất lượng sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp tại khu vực phía nam thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh (thứ 4 từ trái sang) cùng đoàn công tác tặng hoa, quà chúc mừng cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Được xây dựng từ năm 2023, Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology chuyên sản xuất máy phun rửa áp lực cao và các thiết bị tẩy rửa, làm sạch cầm tay.

Sau 2 giai đoạn đầu tư tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền, trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; tổng công suất dự kiến tăng gấp ba lần công suất hiện tại.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology chụp ảnh lưu niệm nhân dịp đến thăm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tiếp đó, đoàn đến thăm Công ty TNHH SGI Vina tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh gửi lời chúc mừng đến cán bộ quản lý, người lao động của công ty. Đồng thời khẳng định thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và nhà đầu tư hoạt động hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH SGI Vina (trái) đón nhận món quà động viên của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thành phố mong muốn Công ty TNHH SGI Vina tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm ổn định và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Công ty TNHH SGI Vina là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc, chuyên sản xuất nam châm vĩnh cửu công nghệ cao, với tổng vốn đầu tư hơn 2.680 tỷ đồng, hiện tạo việc làm cho hơn 300 lao động.