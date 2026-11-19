Chiều 19-11, tại tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai. Các đồng chí: Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, địa phương khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk với 3 tỉnh: Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai.

Các đồng chí: Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh: Lê Vạn Tiếp

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Vạn Tiếp

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác QLBVR khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai; trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề liên quan đến công tác phối hợp QLBVR khu vực giáp ranh của các địa phương, đơn vị. Các đại biểu cũng đã thảo luận về các quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng cấp tỉnh. Riêng quy chế phối hợp giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk có 4 chương, 35 điều được 2 bên thống nhất rất cao.

Sau khi thảo luận, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký kết Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh. Nội dung phối hợp tập trung trong công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về lâm nghiệp; trao đổi thông tin, dữ liệu; tuyên truyền; nhận diện nguy cơ, điểm nóng; tuần tra, kiểm tra. Đồng thời phối hợp xử lý vụ việc vi phạm hành chính, vụ việc có dấu hiệu tội phạm; quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; bảo vệ loài, đa dạng sinh học; phòng cháy, chữa cháy rừng; hỗ trợ lực lượng, phương tiện; chế độ báo cáo, giao ban và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến khu vực giáp ranh.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai ký kết quy chế phối hợp trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND 2 tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương. Ảnh: Lê Vạn Tiếp

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk cũng đã ký kết Quy chế Phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng và xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh: Việc ký kết Quy chế phối hợp trong công tác QLBVR giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk chỉ là bước khởi đầu, quan trọng nhất là phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh.

Đồng chí Trịnh Minh Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Vạn Tiếp

Để triển khai hiệu quả quy chế phối hợp đã được ký kết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác QLBVR trên địa bàn 2 tỉnh, đồng chí Trịnh Minh Hoàng đề nghị các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng của 2 tỉnh tăng cường trao đổi thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn giáp ranh; phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, tuần tra, truy quét và xử lý vi phạm tại khu vực rừng trọng điểm, địa bàn giáp ranh; phối hợp hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ rừng khu vực giáp ranh; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Quy chế…

Quang cảnh tại hội nghị. Ảnh: Lê Vạn Tiếp

Được biết, khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk có chiều dài khoảng 170km, thuộc 10 xã của Khánh Hòa và 8 xã của Đắk Lắk; diện tích rừng khu vực giáp ranh phía Khánh Hòa chủ yếu thuộc lâm phận của 3 đơn vị chủ rừng nhà nước gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa - Vạn Ninh; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương và Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa. Thời gian qua, công tác phối hợp trong QLBVR, tuần tra, truy quét khu vực rừng giáp ranh đã được các lực lượng chức năng 2 tỉnh tập trung thực hiện, được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật tại khu vực rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp.