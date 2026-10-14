Lãnh đạo hai ngành Đường sắt, Y tế khảo sát Đoàn tàu Bạch Mai

Video Đoàn tàu Bạch Mai xuất phát đưa các cán bộ y tế đi làm việc tại Bệnh viện cơ sở 2.

Từ ngày 26/6/2026, “Đoàn tàu Bạch Mai” bắt đầu đi vào hoạt động, hàng ngày đưa đón khoảng 500 cán bộ viên chức, người lao động tới làm việc tại cơ sở bệnh viện tại Ninh Bình.

Đoàn tàu Bạch Mai .

Theo ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, Đoàn tàu Bạch Mai với đôi tàu PL1/PL2 chạy từ thứ Hai – thứ Sáu hàng tuần; tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút, dừng đón khách tại ga Giáp Bát, đến ga Phủ Lý lúc 7 giờ 22 phút. Chiều về, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17 giờ 20 phút và về đến ga Hà Nội lúc 18 giờ 30 phút.

Tổ tiếp viên Đoàn tàu Bạch Mai.

Đoàn tàu được tổ chức riêng nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế từ Hà Nội đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ở phường Liêm Tuyền. Việc hình thành hành lang vận tải chuyên biệt bằng đường sắt không chỉ giúp rút ngắn thời gian đi lại, bảo đảm tính ổn định của lịch công tác, mà còn tạo điều kiện thuận lợi, giảm áp lực di chuyển cho các y, bác sĩ sau những giờ làm việc căng thẳng.

Lãnh đạo Bộ Y tế và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chúc mừng cán bộ, nhân viên.

Để bảo đảm hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Bạch Mai đã điều động khoảng 1.300 viên chức, người lao động có kinh nghiệm, thâm niên công tác về làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Hiện nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã triển khai hệ thống quản trị bệnh viện thông minh, kết nối liên thông với cơ sở Hà Nội, cho phép hội chẩn từ xa, điều hành trực tuyến, giám sát chất lượng theo thời gian thực và hỗ trợ chuyên môn liên tục giữa hai cơ sở.

Đoàn tàu 9 toa ghế ngồi mềm điều hòa, phục vụ khoảng 500 người mỗi chuyến (và tăng cường công suất đáp ứng nhu cầu đi lại). Trên tàu có phục vụ bữa sáng và đồ ăn nhẹ cho cán bộ, nhân viên y tế.

Đây là mô hình liên kết vận tải nhân sự thứ hai của ngành Đường sắt, sau tuyến "Tàu công chức" kết nối Hải Dương - Hải Phòng. Phương thức này vừa phát huy tối đa lợi thế của vận tải đường sắt, vừa góp phần giảm thiểu áp lực giao thông đường bộ và tai nạn giao thông tại các cửa ngõ đô thị lớn.