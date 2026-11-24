Hiện trường vụ nổ khí gas làm 11 người thương vong tại phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội

Nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng

Khoảng 8 giờ 5 phút ngày 24/11/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế cùng các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố và Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Hình ảnh các lực lượng tổ chức cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra tại vụ nổ hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống 1 tầng, kết cấu công trình bị sập đổ và có người mắc kẹt bên trong. Lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ tiếp cận sâu vào các khu vực để tìm kiếm người bị nạn. Cùng với công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát xung quanh hiện trường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã cứu và đưa 11 người bị thương và 2 người đã tử vong được bàn giao cho lực lượng y tế.

Sơ bộ xác minh nguyên nhân ban đầu nghi do nổ khí gas gây sập đổ một phần nhà 1 tầng phía sau nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Hiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đang chỉ đạo Công an thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn, khắc phục hậu quả; đồng thời điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.