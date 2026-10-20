Lãnh đạo giáo phái người Kenya bị kết tội bỏ đói 190 trẻ em đến chết

Hôm thứ Hai (19/10), Paul Mackenzie (ngoài 50 tuổi) cùng khoảng 30 đồng phạm đã bị tòa án Kenya kết tội liên quan đến cái chết của 191 nạn nhân – tất cả đều là trẻ em, ngoại trừ một người lớn.

Những bị cáo này trước đó đã bị buộc tội giết người vào năm 2024, sau khi hàng trăm thi thể được khai quật tại khu rừng Shakahola ở miền đông Kenya, sào huyệt của giáo phái cực đoan do Mackenzie điều hành.

Đối tượng Paul Mackenzie. Ảnh chụp màn hình

Theo Văn phòng Giám đốc Công tố Kenya, tòa án kết luận những cái chết này là hậu quả từ một "hệ thống có tổ chức". Tại đây, các giáo lý tôn giáo và hệ thống cấp bậc được sử dụng để chỉ đạo, ép buộc tín đồ nhịn ăn cho đến chết.

"Việc nhịn ăn được thực hiện theo trình tự, tàn nhẫn bắt đầu từ trẻ em. Trong khi đó, lực lượng lính canh được bố trí gắt gao để kiểm soát di chuyển và ngăn chặn bất cứ ai có ý định bỏ trốn", cơ quan công tố tiết lộ thêm.

Truyền thông địa phương và quốc tế cho biết Mackenzie là kẻ cầm đầu một giáo phái mang hơi hướng "tận thế". Hắn nhồi sọ, hướng dẫn các tín đồ tự bỏ đói bản thân và con em mình đến chết với niềm tin mù quáng rằng đó là con đường để "lên thiên đường và gặp Chúa".

Thảm kịch này bắt đầu được đưa ra ánh sáng vào tháng 4/2023 khi giới chức trách tiến hành khai quật khu rừng Shakahola. Tính đến nay, nhà chức trách đã tìm thấy tổng cộng 429 thi thể, báo hiệu khả năng nhóm của Mackenzie sẽ còn phải đối mặt với nhiều cáo buộc mới.

Đáng chú ý, những kết luận pháp y càng làm tăng thêm mức độ man rợ của vụ án. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ngoài nguyên nhân chính là chết đói, nhiều thi thể còn mang dấu hiệu bị bạo hành, đa chấn thương và bị siết cổ.