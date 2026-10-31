Lãnh đạo Gia Lai yêu cầu thu hồi dự án nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết

Ngày 31/10, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra thực tế dự án và làm việc về tình hình triển khai, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh. (Ảnh: Kim Loan).

Sau khi kiểm tra thực tế một số dự án và nghe UBND phường Quy Nhơn Bắc báo cáo, đặc biệt là về việc một số dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng chưa khởi công hoặc triển khai thi công chưa đáp ứng yêu cầu. Một số chủ đầu tư chậm hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa kịp thời chuyển kinh phí bồi thường, hỗ trợ. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm việc cụ thể với nhà đầu tư, yêu cầu cam kết rõ tiến độ hoàn thành; trường hợp hết thời hạn cam kết mà không triển khai thì đề xuất thu hồi dự án theo quy định.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu phường Quy Nhơn Bắc tập trung giải quyết công việc theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả. Chủ động xử lý, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh, chuyển trách nhiệm lên cấp trên đối với những vấn đề đã được giao quyền.

Trước mắt, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung rà soát, phân loại các dự án ngoài ngân sách theo từng nhóm để có giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm tiến độ triển khai.

Cụ thể, đối với các dự án đã hoàn thành đầy đủ thủ tục, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, quy định pháp luật và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư. Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình kéo dài, liên tục đề nghị điều chỉnh quy hoạch hoặc gia hạn tiến độ; không để tình trạng dự án chậm triển khai, chiếm giữ đất đai kéo dài, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Riêng các dự án còn vướng mắc về mặt bằng, địa phương phải phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và nhà đầu tư, tập trung đo đạc, xác định nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường, tăng cường vận động người dân và tổ chức bàn giao mặt bằng.

Đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn, Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu tập trung thực hiện khẩn trương, nghiêm túc 3 dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển cho địa phương, gồm: Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa; Khu đô thị Vân Hà; Trung tâm trí tuệ nhân tạo và Đô thị phụ trợ FPT.

Các chủ đầu tư, chính quyền địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.