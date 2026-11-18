CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Mã: APS) vừa thông báo đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Quân. Đơn từ nhiệm được gửi ngày 16/11 và sẽ có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Đức Quân sinh năm 1984, có trình độ Cử nhân Kinh tế và tham gia HĐQT APS từ ngày 6/6/2024. Hiện ông vẫn đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty, được bổ nhiệm vào tháng 8/2023. Ông gia nhập Chứng khoán APEC từ năm 2009 và từng kinh qua nhiều vị trí tại doanh nghiệp.

Trong "hệ sinh thái Apec", bên cạnh APS ông Quân còn giữ chức Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (Mã: API) và Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (Mã: IDJ).

HĐQT APS hiện gồm ông Nguyễn Đoàn Tùng - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Đức Quân, bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan và ông Vanfleteren Zamiel.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt APS tổng cộng 692,5 triệu đồng với 5 hành vi vi phạm.

Trong đó, công ty bị phạt 187,5 triệu đồng do 12 lần cho Kế toán trưởng vay tiền để giao dịch ký quỹ; 137,5 triệu đồng do cho một khách hàng vay ký quỹ vượt hạn mức 3% vốn chủ sở hữu; và 137,5 triệu đồng do đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết vượt giới hạn 20% vốn chủ sở hữu.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị phạt 137,5 triệu đồng vì bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán và 92,5 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định.

Một diễn biến khác liên quan đến cổ phiếu APS, ông Nguyễn Đỗ Lăng, nhà sáng lập Apec Group, vừa đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 5/11 đến 4/12 nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân.

Trước giao dịch, ông Lăng nắm giữ gần 11,9 triệu cổ phiếu APS. Nếu hoàn tất toàn bộ lượng đăng ký, tỷ lệ sở hữu của ông tại công ty sẽ giảm xuống còn 2,26%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu APS kết phiên sáng 18/11 ở mức 4.200 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa khoảng 349 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu APS trong vòng ba năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).