Lãnh đạo EVNGENCO3 kiểm tra tiến độ đại tu tổ máy S1 - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc EVNGENCO3 kiểm tra công trường đại tu tổ máy S1 - Nhà máy điện Vĩnh Tân 2.

Trong quá trình đại tu tổ máy S1, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, việc bảo đảm chất lượng sửa chữa, an toàn vệ sịnh lao động và tiến độ công trình có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng vận hành tin cậy của tổ máy trong giai đoạn tới.

Ngày 29/10/2026, Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc EVNGENCO3 cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công trường đại tu và động viên người lao động, chỉ đạo các đơn vị tuân thủ nghiêm quy trình, quy phạm, tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành công trình đạt chất lượng, tiến độ theo kế hoạch.

Công trường đại tu tổ máy S1 - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc EVNGENCO3 Lê Văn Danh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó, quyết tâm của đội ngũ người lao động Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) trong quá trình thực hiện các hạng mục đại tu tổ máy S1 - Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Trước khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và tiến độ chặt chẽ, Ông Lê Văn Danh yêu cầu hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức thi công khoa học, điều phối nhân lực hợp lý và bám sát tiến độ từng hạng mục.

Đặc biệt, công tác an toàn vệ sinh lao động và chất lượng sửa chữa phải được đặt lên hàng đầu, bảo đảm tổ máy sau đại tu đáp ứng tốt yêu cầu vận hành an toàn, tin cậy, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất điện của Tổng Công ty năm 2026.

Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc EVNGENCO3 trao quà động viên người lao động Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Công ty EPS.

Trong dịp này, Lãnh đạo EVNGENCO3 đã trao quà, thăm hỏi và động viên người lao động của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Công ty EPS đang trực tiếp làm việc tại công trường, ghi nhận những nỗ lực của lực lượng công nhân, kỹ thuật đang tham gia công trình bất kể ca ngày, ca đêm.

Lãnh đạo EVNGENCO3 trao quà động viên người lao động Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Công ty EPS.

Công trình đại tu tổ máy S1 tại Nhà máy điện Vĩnh Tân 2 dự kiến hoàn thành vào ngày 06/12/2026. Tính đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng hơn 1/3 hạng mục, tiến độ.

Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và Công ty EPS thể hiện quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành công trình an toàn tuyệt đối, đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ và sớm đưa tổ máy trở lại vận hành phát điện, đáp ứng tốt phương thức huy động và nhu cầu phụ tải của Hệ thống điện quốc gia.