Lãnh đạo EVN làm việc với EVNGENCO1 về kế hoạch vận hành, bảo đảm cung cấp điện mùa khô 2026-2027

Bảo đảm nguồn nhiên liệu, nâng cao khả dụng các tổ máy, chủ động tích nước hồ thủy điện và đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý môi trường là những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo tại cuộc họp rà soát kế hoạch vận hành, bảo đảm cung cấp điện của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027 vừa diễn ra.

Tham dự buổi làm việc, đoàn công tác EVN do ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng thành viên EVN làm Trưởng đoàn; cùng tham dự có ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng giám đốc EVN và đại diện các ban chuyên môn của Tập đoàn. Về phía EVNGENCO1 có ông Lê Hải Đăng, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Quốc Minh, Thành viên Hội đồng thành viên; ông Ngô Sinh Nghĩa, Phó Tổng giám đốc; cùng đại diện các Ban Kỹ thuật - An toàn, Kế hoạch. Đại diện các Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Nghi Sơn, Uông Bí và Quảng Ninh tham dự buổi làm việc theo hình thức trực tuyến.

Ông Ngô Sinh Nghĩa, Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1, trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Nâng cao khả dụng tổ máy, chủ động nguồn nhiên liệu

Theo kế hoạch, nhu cầu than phục vụ sản xuất điện của EVNGENCO1 trong quý IV/2026 khoảng 4,4 triệu tấn; năm 2027 dự kiến khoảng 14,75 triệu tấn. Tổng công ty đang tập trung đôn đốc đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp than với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/10/2026; đồng thời chủ động kế hoạch nhập khẩu, dự trữ nhiên liệu phục vụ vận hành.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải yêu cầu EVNGENCO1 tập trung cải thiện ba chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật gồm hệ số điện tự dùng, suất tiêu hao nhiệt và hệ số đáp ứng. Việc cải thiện các chỉ tiêu cần gắn với giải pháp đầu tư, cải tiến kỹ thuật và công nghệ, không chỉ dựa vào biện pháp quản lý vận hành.

Phó Tổng giám đốc EVN - Ngô Sơn Hải phát biểu tại buổi làm việc

Các đơn vị cần bám sát tiến độ giao than, công tác đấu thầu và thực hiện hợp đồng với các nhà cung cấp; kiểm tra thực tế tại nhà máy, chủ động tăng lượng tồn kho than từ tháng 3/2027 để chuẩn bị cho cao điểm mùa khô. Đồng thời, cần lập danh mục chi tiết các hạng mục thiết bị cần bảo dưỡng, sữa chữa, xác định tiến độ thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát.

Đối với công tác sửa chữa, EVNGENCO1 cần phối hợp với Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) rà soát, điều chỉnh lịch sửa chữa lớn và định kỳ, ưu tiên bố trí phù hợp các dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải trước khi phương án vận hành năm 2027 được phê duyệt, nhằm bảo đảm tối đa khả dụng các tổ máy trong cao điểm mùa khô.

Tích nước hồ thủy điện, xử lý các bất thường kỹ thuật trong vận hành

Thành viên Hội đồng thành viên EVN Đinh Thế Phúc yêu cầu các đơn vị thủy điện tận dụng điều kiện thủy văn thuận lợi để chủ động tích nước cuối năm, phấn đấu đưa hồ về mực nước dâng bình thường, chuẩn bị nguồn nước phục vụ phát điện mùa khô năm 2027. Các nhà máy nhiệt điện cần tăng cường khả năng phát điện, bảo đảm nguồn than và chủ động phát hiện, xử lý sớm những dấu hiệu bất thường của thiết bị.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 14/10/2026, mực nước tại các hồ thủy điện Bản Vẽ, Sông Tranh 2, Đại Ninh, Đồng Nai 3, Đa Nhim và Hàm Thuận đều cao hơn mức nước kế hoạch được phê duyệt. Đây là điều kiện thuận lợi để các đơn vị tiếp tục tính toán phương án vận hành, kết hợp phát điện với tích nước phù hợp. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng cần được phối hợp chặt chẽ với NSMO, bố trí phù hợp với yêu cầu vận hành hệ thống điện, hạn chế ảnh hưởng đến khả năng huy động các tổ máy trong những tháng cao điểm mùa khô.

Ông Đinh Thế Phúc, Thành viên Hội đồng thành viên EVN, Trưởng đoàn công tác, phát biểu kết luận buổi làm việc

Đẩy nhanh dự án môi trường, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế và tài chính

Về công tác môi trường, lãnh đạo EVN yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng các gói thầu nâng cấp hệ thống xử lý khí thải, đặc biệt tại các nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh và Uông Bí, bảo đảm tiến độ triển khai. EVNGENCO1 cần phối hợp với NSMO rà soát lịch sửa chữa, tạo điều kiện thực hiện các dự án theo kế hoạch.

Theo báo cáo của EVNGENCO1, dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh dự kiến ký hợp đồng EPC ngày 16/10/2026; dự án tại Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí đang trong quá trình xét thầu lần hai. Đối với các nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Nghi Sơn 1, Tổng công ty xây dựng lộ trình triển khai theo từng giai đoạn, gắn với tiến độ lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và kế hoạch sửa chữa tổ máy.

Thành viên Hội đồng thành viên EVN Đinh Thế Phúc nhấn mạnh yêu cầu tăng cường tự kiểm tra, chủ động phòng ngừa và khắc phục các tồn tại về môi trường. Ban Môi trường được giao tổng hợp các bài học, tồn tại được chỉ ra qua hoạt động kiểm toán tại các đơn vị để hướng dẫn các nhà máy thuộc EVNGENCO1 tự rà soát và chấn chỉnh. Người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp theo dõi công tác kiểm toán môi trường, kịp thời phối hợp giải trình, xử lý những nội dung còn vướng mắc.

EVNGENCO1 cần kiểm soát chặt chẽ các thông số phát thải, duy trì vận hành ổn định các hệ thống xử lý khí thải, nước thải và hệ thống quan trắc tự động liên tục, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành và giấy phép môi trường được cấp.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, các nhà máy nhiệt điện của EVNGENCO1 phát sinh khoảng 2,3 triệu tấn tro, xỉ, trong khi lượng tiêu thụ đạt khoảng 2,6 triệu tấn. Kết quả này cho thấy nỗ lực của Tổng công ty và các đơn vị trong việc nâng cao hiệu quả tiêu thụ tro, xỉ, góp phần giảm lượng tồn lưu và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Đối với vấn đề nước làm mát, EVNGENCO1 cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các khó khăn, vướng mắc và nghiên cứu phương án xử lý phù hợp theo quy định.

Tổng công ty cũng cần phối hợp chặt chẽ giữa các Ban chuyên môn, nhất là Ban Kinh doanh, Ban Tài chính và Ban Pháp chế, để thống nhất phương án xử lý các vướng mắc trong quyết toán dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, 2, 3 và công tác phê duyệt giá điện.

Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ mùa khô

Lãnh đạo EVN yêu cầu EVNGENCO1 và các đơn vị cụ thể hóa chỉ đạo thành nhiệm vụ, giải pháp và tiến độ thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định rõ trách nhiệm của từng đầu mối. Trọng tâm là bảo đảm nhiên liệu, nâng cao độ tin cậy thiết bị, chủ động nguồn nước, đẩy nhanh tiến độ các dự án môi trường và tháo gỡ những vướng mắc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với sự phối hợp đồng bộ, EVNGENCO1 tiếp tục tập trung nâng cao khả dụng các tổ máy, tuân thủ quy định về môi trường và chủ động các điều kiện cần thiết, góp phần bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu cung cấp điện trong mùa khô 2026-2027.