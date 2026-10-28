Lãnh đạo EVN làm việc với các đối tác nước ngoài

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An làm việc với liên danh nhà thầu cung cấp thiết bị cơ điện Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái. Ảnh: Khánh Ly/Bnews/vnanet.vn

Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An vừa có buổi làm việc với Liên danh Công ty TNHH Viện Nghiên cứu Khảo sát Thiết kế Trung Nam (PCZ) và Công ty TNHH Voith Hydro Thượng Hải về triển khai gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An ghi nhận sự hợp tác của PCZ/PowerChina và các đơn vị thành viên tại nhiều công trình điện của Tập đoàn.

Nhấn mạnh vai trò của Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái đối với hệ thống điện, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị liên danh bảo đảm chất lượng, tiến độ cung cấp thiết bị; chủ động phối hợp với các đơn vị trên công trường để triển khai đồng bộ các hạng mục của dự án.

Lãnh đạo EVN cũng chia sẻ về định hướng đầu tư, phát triển nguồn và lưới điện của Tập đoàn, đồng thời đề nghị các đối tác tiếp tục quan tâm, tìm hiểu cơ hội tham gia những dự án phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Tại buổi làm việc, các bên trao đổi về tình hình triển khai gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện cho Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái và thảo luận tiềm năng hợp tác trong thời gian tới.

Đại diện PCZ và Voith giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là thiết kế, chế tạo và cung cấp thiết bị cho các dự án thủy điện, thủy điện tích năng. Các đối tác đánh giá cao quan hệ hợp tác với EVN và bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia các dự án điện tại Việt Nam.

Đối với Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái, liên danh khẳng định sẽ bố trí nguồn lực, kiểm soát chất lượng thiết bị và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan để thực hiện các cam kết trong hợp đồng.

Các bên thống nhất duy trì trao đổi, tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái, tạo cơ sở thúc đẩy quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn làm việc với đoàn đại biểu Ủy ban Kinh tế và Năng lượng của Quốc hội Liên bang Đức. Ảnh: Khánh Ly/Bnews.vn/vnanet.vn

Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn cũng mới có buổi làm việc với đoàn đại biểu Ủy ban Kinh tế và Năng lượng của Quốc hội Liên bang Đức do ông Christian Freiherr von Stetten - Chủ tịch Ủy ban làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đã thông tin về kế hoạch phát triển nguồn và lưới điện của Việt Nam phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế.

Cũng theo Tổng giám đốc EVN, các dự án nguồn điện truyền thống cần thời gian triển khai khoảng 5 năm. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo.

Liên quan đến BESS, theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, các hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ được bố trí phân tán gần các trung tâm điện gió, điện mặt trời hoặc các trung tâm phụ tải lớn để hỗ trợ vận hành hệ thống điện. Dự kiến trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ triển khai khoảng 8.000 – 12.000MW BESS, trong đó EVN được giao đầu tư khoảng 2.000MW.

Nhân dịp này, Tổng giám đốc EVN cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ Đức, Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) cùng các tổ chức, doanh nghiệp Đức đã luôn đồng hành, hỗ trợ EVN trong suốt thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Christian Freiherr von Stetten nhấn mạnh vai trò của EVN đối với hạ tầng năng lượng quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Kinh tế và Năng lượng của Quốc hội Liên bang Đức bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương; đồng thời khẳng định phía Đức sẵn sàng hỗ trợ tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng khung pháp lý, giải pháp công nghệ và các mô hình tài chính phát triển lưới điện.

Đoàn đại biểu Đức bày tỏ mong muốn tìm hiểu về định hướng, kế hoạch phát triển hệ thống điện Việt Nam nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời trao đổi về nhu cầu triển khai hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) trong giai đoạn tới.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì kênh trao đổi thông tin thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chuyên môn phối hợp nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác tiềm năng trong thời gian tới.