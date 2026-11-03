Lãnh đạo EVN kiểm tra thi công Dự án Nhà máy thuỷ điện tích năng Bác Ái

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương chủ trì buổi làm việc với EVNPMB3 và đơn vị tư vấn thiết kế. Ảnh: Đỗ Huyền/Bnews.vn

Tại buổi kiểm tra, đôn đốc thi công Dự án Nhà máy thuỷ điện tích năng Bác Ái, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Phạm Hồng Phương yêu cầu Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3) tập trung tối đa giám sát và phối hợp với các đơn vị tư vấn cùng liên danh nhà thầu, trọng tâm là dồn lực cho những hạng mục đang gặp khó khăn do địa chất thay đổi và thời tiết bất lợi.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu EVNPMB3 và đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp với nhà thầu khẩn trương tối ưu công tác thiết kế bám sát những thay đổi trong thực tế thi công, đặc biệt là các điều kiện khách quan liên quan đến địa chất, đảm bảo tiến độ dự án.

Đối với hệ thống đường giao thông nội bộ chịu ảnh hưởng bởi mưa nhiều suốt thời gian qua, lãnh đạo EVN yêu cầu Ban QLDA cùng đơn vị tư vấn thống nhất với nhà thầu phương án thảm nhựa các tuyến đường; tiếp tục hoàn thiện và khơi thông rãnh thoát nước đảm bảo tiêu úng ngập kịp thời; tăng cường các giải pháp bảo vệ các mái taluy, đảm bảo sẵn sàng cho vận chuyển hàng triệu mét khối vật liệu đất, đá trong thời gian tới.

Đối với phần đường bên trong các hầm, Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu thảm nhựa toàn bộ để đẩy nhanh tốc độ vận chuyển vật liệu đào, qua đó rút ngắn được thời gian chờ giữa các chu kỳ khoan - nổ - bốc xúc – gia cố tại các hầm. Đồng thời yêu cầu công tác này phải hoàn thiện trước thời điểm bắt đầu tiến hành thi công hạng mục hồ trên.

Đoàn công tác EVN kiểm tra tình hình thi công tại các hầm thuộc Dự án Nhà máy thuỷ điện tích năng Bác Ái. Ảnh: Đỗ Huyền/Bnews.vn

Đối với hạng mục hầm thi công vận hành VH3A thi công trong vùng địa chất bất thường đang có dấu hiệu tiến triển, lãnh đạo EVN đề nghị nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thiết bị để “thúc” tiến độ đào và gia cố hạng mục này ngay khi địa chất bắt đầu thuận lợi; đồng thời tổ chức thi công 3 ca liên tục để bù đắp tiến độ bị ảnh hưởng trong suốt thời gian qua.

Đối với hạng mục hầm thi công, do ảnh hưởng dây chuyền từ những khó khăn trong thi công hầm VH3A, thời gian qua chưa thể mở cửa hầm, lãnh đạo EVN giao EVNPMB3 kiểm tra, đôn đốc nhà thầu chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để triển khai thi công ngay khi có mặt bằng.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo EVN cũng rà soát tiến độ gói thầu lựa chọn máy biến áp; công tác xử lý các phần xây dựng có liên quan đến giải pháp bố trí máy biến áp trong nhà máy; đồng thời đẩy nhanh tiến độ công tác thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2, đợt 2 của Dự án.