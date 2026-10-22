Lãnh đạo EVN kiểm tra các dự án truyền tải điện khu vực phía Bắc

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An vừa kiểm tra tình hình triển khai Dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối (thành phố Bắc Ninh) do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An nghe báo cáo tình hình thi công trên công trường. Ảnh: Khánh Ly/Bnews.vn

Nhấn mạnh dự án có ý nghĩa quan trọng để cung cấp điện cho TP. Bắc Ninh – địa phương có nhu cầu điện tăng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN yêu cầu EVNNPT, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) và các nhà thầu tập trung cao độ, rà soát tiến độ từng hạng mục và từng ngày. Trên cơ sở đó, các đơn vị phải bố trí hợp lý nhân lực, máy móc, vật tư và tổ chức thi công đồng bộ, không để công việc tồn đọng ảnh hưởng đến kế hoạch lắp đặt, thí nghiệm, nghiệm thu và đóng điện.

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nhân lực xây dựng; tăng ca, tăng kíp tại những hạng mục đường găng và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trên công trường.

Cùng với yêu cầu về tiến độ, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN lưu ý các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, tuân thủ nghiêm quy định về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công, lắp đặt và thí nghiệm thiết bị; nỗ lực cao nhất để hoàn thành, đóng điện dự án trong tháng 11 tới.

Dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối được xây dựng tại phường Cảnh Thụy, TP. Bắc Ninh. Trạm có quy mô lắp đặt 2 máy biến áp 220kV, công suất mỗi máy 250MVA. Đường dây 220kV hai mạch dài khoảng 0,11km, đấu nối vào đường dây Phả Lại – Quang Châu hiện hữu. Đường dây 35kV dài khoảng 1km cấp điện tự dùng cho trạm.

Đến nay, mặt bằng trạm biến áp và đường dây đấu nối 220kV đã được bàn giao. Các hạng mục san nền, nhà điều khiển, nhà trạm bơm, móng trụ, kết cấu thép xà, cột và tường rào cơ bản hoàn thành. Mương cáp chính ngoài trời đạt khoảng 80%; các mương cáp nhánh đang được tập trung thi công để hoàn thành trong tháng 10.

Đoàn công tác EVN kiểm tra hiện trường trạm biến áp 220KV Phong Thổ tại Lai Châu. Ảnh: Khánh Ly/Bnews.vn

Đối với phần móng thiết bị, phía 220kV đã hoàn thành 99/183 móng, đủ điều kiện triển khai lắp dựng trụ thiết bị; phía 110kV đã hoàn thành đổ đế 89/105 móng.

Theo kế hoạch, thiết bị nhất thứ 220kV, 110kV và các máy biến áp 220kV – 250MVA sẽ được đưa đến công trường từ cuối tháng 10 để tổ chức lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh.

EVNNPT đã chỉ đạo NPMB và các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công 3 ca/ngày. Khoảng 60 công nhân đang làm việc tại các khu vực sân phân phối 220kV, 110kV và các hạng mục xây dựng khác. Trước tình trạng thiếu nhân lực thi công do nhiều dự án lớn cùng triển khai trên địa bàn, EVNNPT đang phối hợp điều động thêm lực lượng, đặc biệt cho giai đoạn lắp đặt và thí nghiệm thiết bị.

Ngoài Dự án Trạm biến áp 220kV Yên Dũng và đường dây đấu nối (thành phố Bắc Ninh), Phó Tổng giám đốc Phạm Hồng Phương cùng đoàn công tác của Tập đoàn cũng đi kiểm tra một số công trình lưới điện truyền tải tại Lào Cai và Lai Châu do EVNNPT làm chủ đầu tư.

Theo đó, đoàn đã kiểm tra một số vị trí cột và khoảng néo 132 - 133 thuộc dự án đường dây 220kV Than Uyên – TBA 500kV Lào Cai. Đường dây này có tổng chiều dài khoảng 73,5km, trong đó đoạn qua Lai Châu khoảng 5,7km với 12 vị trí móng cột, qua Lào Cai khoảng 67,8 km với 148 vị trí móng cột.

Theo báo cáo của EVNNPT, đến nay toàn tuyến đã hoàn thành đúc móng tại 130/160 vị trí, dựng xong 116/160 cột và kéo dây 29/86 khoảng néo. Mặt bằng hành lang tuyến mới được bàn giao 51/86 khoảng néo – đây là một trong những vướng mắc lớn nhất. Tiến độ dự án còn chậm so với kế hoạch điều hành.

Kiểm tra thực địa cho thấy khó khăn tại các vị trí móng tập trung ở khối lượng san gạt, đào đất đá lớn và địa hình phức tạp. Điển hình, vị trí 70 có khối lượng đào phá đá khoảng 12.000m³; vị trí 22 phải san gạt khoảng 15.000m³ đất, đường lên dài, dốc và gần Quốc lộ 279. Tại vị trí 43, phía dưới có nhà dân và trường học, đòi hỏi bảo đảm an toàn khi đào phá, vận chuyển đất đá. Các vị trí 9, 10, 11 nằm trên núi cao, địa hình hiểm trở; mưa bão, sạt lở ảnh hưởng đến vận chuyển vật tư, máy móc.

Qua kiểm tra, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương yêu cầu nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, bố trí đủ nhân lực và tăng ca. Với móng trên nền đá, cần chủ động huy động máy đào phù hợp, đủ năng lực xử lý phần đào sâu; xem xét đào đồng thời hai chân móng khi đủ điều kiện mặt bằng.

Đoàn công tác EVN kiểm tra công trường TBA 220KV Pắc Ma tại Lai Châu. Ảnh: Khánh Ly/Bnews.vn

Lãnh đạo EVN yêu cầu tập trung hoàn thành các vị trí cột còn dang dở trong từng khoảng néo để triển khai kéo dây. Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn giám sát phải bám sát hiện trường, điều hành linh hoạt. Việc chuẩn bị vật liệu, vận chuyển cấu kiện và bố trí tổ đội cần phù hợp với tiến độ từng công đoạn, hạn chế chờ đợi giữa các đơn vị.

Với các dự án TBA 220kV Phong Thổ, TBA 220kV Pắc Ma và đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè được xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, theo báo cáo của EVNNPT, dự án TBA 220kV Phong Thổ (tại phường Đoàn Kết và xã Phong Thổ) có quy mô lắp đặt 2 máy biến 220kV - 250MVA. Đường găng chính của dự án này là khối lượng phá đá, nổ mìn còn khoảng 42.000m³ và khối lượng đất đắp còn khoảng 11.000m³. Mặt bằng sân phân phối 110kV vẫn đang được xử lý, đồng thời triển khai một phần móng cột cổng. Dự án chậm so với tiến độ điều hành bởi nguyên nhân khách quan là phát sinh khối lượng phá đá nổ mìn rất lớn (khoảng 100.000m3) và một phần nguyên nhân chủ quan từ phía nhà thầu do chưa đảm bảo nguồn lực tài chính.

Dự án TBA 220kV Pắc Ma (xã Mường Tè) cũng có quy mô lắp đặt 2 máy biến 220kV - 250MVA. Theo EVNNPT, tiến độ hoàn thiện các hạng mục, đặc biệt phần xây dựng chậm do thời gian dài ảnh hưởng bởi thời tiết mưa nhiều và năng lực tài chính của nhà thầu. Các hạng mục móng chính và lắp dựng cột cổng, xà thép cơ bản hoàn thành. Tủ bảng trong nhà điều khiển trung tâm đã được lắp đặt; các đơn vị đang kiểm tra mạch nhị thứ và tủ nguồn. Phần việc còn lại gồm lắp đặt máy biến áp, hoàn thiện nhà chức năng, đường nội bộ, kè mái, thoát nước và hệ thống chữa cháy.

Với đường dây 220kV Pắc Ma – Mường Tè (chiều dài xấp xỉ 31km), đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 64/64 vị trí móng, đúc xong 21 móng và dựng xong 8 cột. Một trong những nguyên nhân chính gây chậm tiến độ là do tình hình mưa kéo dài ảnh hưởng đến đường tạm, vận chuyển vật liệu.