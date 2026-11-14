Lãnh đạo EU thảo luận về trí tuệ nhân tạo và đàm phán hòa bình Ukraine

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo EU thảo luận chuyên đề về AI. Nội dung gồm ứng dụng AI thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chuyển đổi ngành công nghiệp và tăng cường hợp tác quốc tế về an toàn AI tiên tiến. Giám đốc điều hành công ty AI Mistral (Pháp) Arthur Mensch và chủ nhân giải Nobel Geoffrey Hinton được mời tham gia thảo luận.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tham dự họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 9 Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) tại Dublin, Ireland, ngày 12/11/2026. (Ảnh: REUTERS/Natalia Campos)

Tại cuộc họp báo sau hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết châu Âu có các ngành công nghiệp hàng đầu, truyền thống sản xuất sâu dày, chuyên môn nghiên cứu và lượng lớn dữ liệu công nghiệp có giá trị, cần biến những lợi thế này thành vị thế dẫn đầu toàn cầu. Theo bà von der Leyen, EU đang xây dựng tầm nhìn và hành động cụ thể cho 5 ngành mà AI có thể tạo giá trị và tác động lớn nhất, kết quả đầu tiên sẽ được công bố sau hai tuần nhằm thúc đẩy ứng dụng AI vào thực tiễn.

Bà von der Leyen cho biết theo ước tính của Ủy ban châu Âu, để đạt mục tiêu tự chủ công nghệ, châu Âu cần ít nhất 500 tỷ euro đầu tư. Châu Âu vẫn thiếu đầu tư quy mô lớn trong các lĩnh vực như chip, năng lực tính toán và AI tiên tiến. Các nhà lãnh đạo thể hiện mong muốn chung về huy động vốn cho tự chủ công nghệ, Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra phương án.

Về Ukraine, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết, lãnh đạo EU cùng ngày đã nhất trí về cơ cấu đại diện của châu Âu trong đàm phán hòa bình Ukraine: nhóm đàm phán châu Âu gồm các cơ quan EU và 5 nước Anh, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan. Nhóm này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, phát đi tiếng nói rõ ràng, thống nhất trong mọi thảo luận liên quan tương lai Ukraine và an ninh châu Âu.

Bà von der Leyen hoan nghênh sắp xếp này và nêu rõ phía EU sẽ do Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu tham gia. Bà cho biết Ủy ban châu Âu sẽ sớm đề xuất gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Nga và sẽ đưa ra phương án bù đắp khoảng thiếu hụt tài chính của Ukraine năm 2027 trước cuộc họp tiếp theo của Hội đồng châu Âu.

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