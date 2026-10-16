Lãnh đạo EU bất đồng về ngân sách, tìm cách hạ nhiệt giá năng lượng

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hội nghị kéo dài hai ngày, từ 15 - 16/10, tập trung thảo luận các thách thức kinh tế, an ninh và địa chính trị của châu Âu.

Giá năng lượng tăng cao là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết kể từ cuối tháng 2/2026, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi, khiến chi phí nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của EU tăng thêm khoảng 100 tỷ euro. Trước sức ép đối với doanh nghiệp và các hộ gia đình khi mùa Đông đến gần, các nhà lãnh đạo thảo luận những biện pháp hỗ trợ ngắn hạn có mục tiêu, đồng thời thúc đẩy nỗ lực dài hạn nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Ngân sách EU giai đoạn 2028–2034 tiếp tục là điểm gây chia rẽ, khi các nước chưa thống nhất về quy mô và cách phân bổ nguồn lực. Những bất đồng liên quan đến ưu tiên chi tiêu và đóng góp ngân sách khiến tiến trình đàm phán còn nhiều thách thức, dù EU đặt mục tiêu đạt thỏa thuận vào cuối năm 2026.

Hội nghị cũng thảo luận việc nâng cao năng lực cạnh tranh của châu Âu, quan hệ thương mại với Trung Quốc và tiếp tục hỗ trợ Ukraine, nhất là nhu cầu bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trước mùa Đông. Các vấn đề an ninh, quốc phòng, di cư, mở rộng EU và tình hình Trung Đông cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Hội nghị dự kiến tiếp tục trong ngày 16/10, khi các nhà lãnh đạo tìm cách thu hẹp bất đồng và thống nhất định hướng ứng phó những thách thức kinh tế, an ninh của khối.